Für Fantasy-Fans führt gerade kein Weg an Dungeon Crawler Carl vorbei: Auf den massiven Erfolg folgt jetzt eine offizielle TV-Serie

Der US-Sender Peacock verfilmt Dungeon Crawler Carl und verzichtet für das Projekt sogar auf eine Pilotfolge. Bildquelle: Renegade Game Studios

Eigentlich ist Dungeon Crawler Carl ja noch ziemlich jung. Erst 2020 gestartet, dominiert die wilde Mischung aus Sci-Fi und Fantasy die Welten der Literatur, Hörbücher und Tabletop-Rollenspiele. Bei dem massiven Erfolg war es lediglich eine Frage der Zeit, bis eine offizielle Verfilmung erfolgt.

Und die hat jetzt tatsächlich grünes Licht, wie mit Matt Dinniman der Autor der Romanreihe persönlich via Instagram bestätigt.

Eine DCC-Serie kommt! Aber wann und mit wem?

Der US-Sender Peacock hat nun eine TV-Serie von Dungeon Crawler Carl in Auftrag gegeben, an denen neben Dinniman auch Chris Yost (The Mandalorian, Thor: Ragnarok) und Seth MacFarlane (Family Guy, Ted) beteiligt sind.

Nicht nur das: Anstatt erstmal nur eine Pilotfolge zu produzieren, geht Peacock gleich in die Vollen. Ohne lang zu fackeln wird gleich eine TV-Serie produziert, was nicht unbedingt üblich ist. Das machen große TV-Sender eigentlich nur, wenn sie von einem Projekt absolut überzeugt sind. In der Vergangenheit waren das etwa Serien wie House of Cards, Orange Is the New Black, Die Ringe der Macht oder House of the Dragon.

Mehr Infos zu dem Projekt gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Damit bleibt abzuwarten, wer bei der Live-Action-Verfilmung vor die Kamera tritt und wann die TV-Serie überhaupt erscheinen soll.

Zusätzliche Details könnten aber bereits zur San Diego Comic-Con folgen, die vom 23. bis 26. Juli 2026 stattfindet und bei der auch Dungeon Crawler Carl vertreten sein wird.

3:18 Dungeon Crawler Carl: Der durchgeknallte Fantasy-Roman wird zum Tabletop-Rollenspiel

Autoplay

Dungeon Crawler Carl zu verfilmen, dürfte allemal eine Herausforderung werden. Die Romane beziehungsweise Hörbücher setzen auf Rollenspiel-Elemente und mixen Sci-Fi mit Fantasy und auch Survival-Einflüssen. Momentan sind bereits acht der insgesamt zehn geplanten Teile verfügbar, von denen der aktuelle im Mai 2026 erschien.

Falls euch Dungeon Crawler Carl noch kein Begriff sein sollte, darum geht’s: Die Geschichte folgt dem der Küstenwachen-Veteran Carl, der zu den wenigen Überlebenden der menschlichen Rasse gehört, die von außerirdischen Invasoren nahezu ausgelöscht wurde. Jetzt muss er sich mit Prinzessin Donut (der Katze seiner Exfreundin) in einer Alien-Reality-Show behaupten, die einem gepflegten Dungeon Crawl entspricht.

Matt Dinniman hat seine Buchreihe persönlich publiziert und damit riesigen Erfolg. Bis dato konnten die Romane über 6 Millionen Kopien absetzen, während es auch für die Hörbuch- und Tabletop-Versionen ziemlich gut läuft.

Was unsere redaktionseigene Leseratte Mary von Dungeon Crawler Carl hält, könnt ihr unter den Link oben in Erfahrung bringen. Dort haben wir auch einen Spieletipp für euch, wenn ihr euch für die Geschichte von Matt Dinniman begeistert. Ein paar Neuigkeiten zu aktuellen Filmen und TV-Serien findet ihr dort ebenso.

Was sagt ihr zu der Serie? Habt ihr die Bücher schon gelesen oder wartet ihr auf die Serie?