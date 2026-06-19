In einem Land vor unserer Zeit: 38 Jahre nach dem ersten Film soll ein inoffizielles Remake erscheinen

Wir fragen uns auch, warum Ducky (links) so traurig guckt. Bildquelle: Universal Pictures

»In einem Land vor unserer Zeit« ist bis heute einer der beliebtesten Zeichentrickfilme. Obwohl er im Jahre 1988 ein junges Publikum ansprach, behandelte er bereits tiefgründige und schwere Themen wie Verlust, Trauer und Ausgrenzung.

Es folgten mehrere Fortsetzungen und eine Serie, bis die Reihe im Jahre 2016 in einen Stillstand geriet. Seither können Fans nur noch durch die alten Projekte in Erinnerungen schwelgen. Doch das könnte sich schon bald ändern.

1:36 In einem Land vor unserer Zeit ist mittlerweile schon 38 Jahre alt ... na, fühlt ihr euch auch alt?

Autoplay

Ein inoffizielles Remake

Unter der Leitung von Filmemacher Joey Lever produziert das unabhängige Filmstudio Imoria Pictures einen Kurzfilm namens »Littlefoot.« Unter dem ersten YouTube-Video, in dem Lever das Projekt ankündigte, beschrieb er es im Juli 2025 als »emotionale, unabhängige Neuinterpretation, die vom Original-Film inspiriert wurde.«

Joey Lever drehte in der Vergangenheit bereits zahlreiche andere Fan-Kurzfilme wie Wolverine’s Day Off, COSMO, Spider-Man 2: Another World oder Spider-Man: Lost Cause. Letzterer mauserte sich im Jahre 2024 mit über 64 Millionen Views zu einem der meistgesehenen Fanfilme der Welt (via IMDb).

Entwickelt wird Littlefoot von »Filmemachern, die mit den Figuren aufgewachsen sind und ihnen gerecht werden wollen.« Ein Teaser-Trailer, in dem der kleine Brontosaurus durch die Gegend flitzt, berührte Fans überall auf der Welt. Aber schaut doch gerne selbst einmal rein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Littlefoot erscheint voraussichtlich 2026 – einen konkreten Release-Termin hat er aber noch nicht. Ein erstes Bild gibt aber schon einmal einen ersten Vorgeschmack auf die fertige Animation. Veröffentlicht wurde das Foto auf dem offiziellen Instagram-Account des Filmstudios:

Kurze Info: Ob für Littlefoot auch KI genutzt wird, geht aus den einzelnen Videos nicht hervor. Jedoch wurde der Kurzfilm von der Schauspielergewerkschaft SAG–AFTRA genehmigt, die sich erst Anfang Juni 2026 auf strikte Regeln für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz einigte (via Deutschlandfunk Kultur). Auf ihrer Website gibt das Studio außerdem an: »In einer Zeit, in der alles digital, schnell und vergänglich wirkt, wollten wir das Tempo drosseln und das Publikum daran erinnern, wie es sich anfühlt, wieder staunen zu können.«

Ähnlich wie im Originalfilm verliert Littlefoot seine Mutter und begibt sich auf eine Reise durch die prähistorische Welt. Unterwegs begegnet er anderen Dinosauriern, die zu Verbündeten werden, und findet in der Freundschaft wieder Hoffnung.

Übrigens ist John Pomeroy, ein damaliger Produzent des Originalfilms, vom Kurzfilm begeistert. In einem Video auf seinem YouTube-Kanal spricht Lever über den Austausch und gibt tiefere Einblicke in die Produktion.