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In einem Land vor unserer Zeit: 38 Jahre nach dem ersten Film soll ein inoffizielles Remake erscheinen

Der Kurzfilm Littlefoot soll noch 2026 erscheinen. Ein konkretes Datum gibt’s noch nicht, dafür aber einige Eindrücke, wie der fertige Kurzfilm aussehen könnte.

Profilbild von Franziska Hammerschmidt

Franziska Hammerschmidt
19.06.2026 | 16:04 Uhr

Wir fragen uns auch, warum Ducky (links) so traurig guckt. Bildquelle: Universal Pictures Wir fragen uns auch, warum Ducky (links) so traurig guckt. Bildquelle: Universal Pictures

»In einem Land vor unserer Zeit« ist bis heute einer der beliebtesten Zeichentrickfilme. Obwohl er im Jahre 1988 ein junges Publikum ansprach, behandelte er bereits tiefgründige und schwere Themen wie Verlust, Trauer und Ausgrenzung.

Es folgten mehrere Fortsetzungen und eine Serie, bis die Reihe im Jahre 2016 in einen Stillstand geriet. Seither können Fans nur noch durch die alten Projekte in Erinnerungen schwelgen. Doch das könnte sich schon bald ändern.

Video starten 1:36 In einem Land vor unserer Zeit ist mittlerweile schon 38 Jahre alt ... na, fühlt ihr euch auch alt?

Ein inoffizielles Remake 

Unter der Leitung von Filmemacher Joey Lever produziert das unabhängige Filmstudio Imoria Pictures einen Kurzfilm namens »Littlefoot.« Unter dem ersten YouTube-Video, in dem Lever das Projekt ankündigte, beschrieb er es im Juli 2025 als »emotionale, unabhängige Neuinterpretation, die vom Original-Film inspiriert wurde.«

Joey Lever drehte in der Vergangenheit bereits zahlreiche andere Fan-Kurzfilme wie Wolverine’s Day Off, COSMO, Spider-Man 2: Another World oder Spider-Man: Lost Cause. Letzterer mauserte sich im Jahre 2024 mit über 64 Millionen Views zu einem der meistgesehenen Fanfilme der Welt (via IMDb).

Entwickelt wird Littlefoot von »Filmemachern, die mit den Figuren aufgewachsen sind und ihnen gerecht werden wollen.« Ein Teaser-Trailer, in dem der kleine Brontosaurus durch die Gegend flitzt, berührte Fans überall auf der Welt. Aber schaut doch gerne selbst einmal rein:

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Littlefoot erscheint voraussichtlich 2026 – einen konkreten Release-Termin hat er aber noch nicht. Ein erstes Bild gibt aber schon einmal einen ersten Vorgeschmack auf die fertige Animation. Veröffentlicht wurde das Foto auf dem offiziellen Instagram-Account des Filmstudios:

Kurze Info: Ob für Littlefoot auch KI genutzt wird, geht aus den einzelnen Videos nicht hervor. Jedoch wurde der Kurzfilm von der Schauspielergewerkschaft SAG–AFTRA genehmigt, die sich erst Anfang Juni 2026 auf strikte Regeln für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz einigte (via Deutschlandfunk Kultur).

Auf ihrer Website gibt das Studio außerdem an: »In einer Zeit, in der alles digital, schnell und vergänglich wirkt, wollten wir das Tempo drosseln und das Publikum daran erinnern, wie es sich anfühlt, wieder staunen zu können.« 

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Wovon handelt Littlefoot?

Ähnlich wie im Originalfilm verliert Littlefoot seine Mutter und begibt sich auf eine Reise durch die prähistorische Welt. Unterwegs begegnet er anderen Dinosauriern, die zu Verbündeten werden, und findet in der Freundschaft wieder Hoffnung.

Übrigens ist John Pomeroy, ein damaliger Produzent des Originalfilms, vom Kurzfilm begeistert. In einem Video auf seinem YouTube-Kanal spricht Lever über den Austausch und gibt tiefere Einblicke in die Produktion.

Star-Wars-Schöpfer George Lucas und Regie-Legende Steven Spielberg waren 1988 ebenfalls als ausführende Produzenten an In einem Land vor unserer Zeit beteiligt. Was die beiden über Levers Projekt denken, wissen wir zwar noch nicht, aber wer weiß, was noch passiert.

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