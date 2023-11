Kult-Strategiespiel der 90er liegt seit Jahren brach, also sorgen Fans für ein 4K-Remake

Erinnert ihr euch an diese gehörnten Dämonen?

Das Strategiespiel Dungeon Keeper aus dem Jahr 1997 gehört zu den eher weniger gut gealterten, aber immer noch beliebten Videospiel-Klassikern. Seit 15 Jahren arbeiten Fans an einem 4K-Remake, das kürzlich mit Version 1.0 den vollen Release und einen großen Meilenstein feierte.

KeeperFX - mehr als nur ein Remake

Wie spielt sich Dungeon Keeper überhaupt? Als grausamer Kerkermeister baut ihr in diesem Echtzeitstrategiespiel eure eigenen Dungeons. Ihr verteidigt euren wachsenden Kerker gegen Helden und andere Kerkermeister, indem ihr Fallen aufstellt und monströse Diener rekrutiert.

Ressourcenmanagement spielt ebenfalls eine Rolle, so müsst ihr beispielsweise Gold abbauen und eure Diener mit Nahrung versorgen. Dungeon Keeper besticht durch seinen schwarzen Humor und der Besonderheit auch mal den Bösen zu spielen.

Dungeon Keeper konnte sogar einen Platz in unserer Hall of Fame ergattern:

Welche Verbesserungen bringt das Remake? Mit der Version 1.0 ist nun der gesamte Code des Spiels neu geschrieben worden. KeeperFX hat folgende Funktionen:

Unterstützung für Windows 7/10/11

Unterstützung von 4K-Bildschirmen

Modernisierte Steuerung

Zusätzliche Kampagnen und Karten

Neue Einheiten

Multiplayer

Verbesserte KI

Wie könnt ihr KeeperFX spielen?

Zwar ist KeeperFX mittlerweile ein eigenständiges Spiel, ihr braucht allerdings nach wie vor das Original aus Gründen des Urheberrechts. Falls ihr noch irgendwo eine alte CD von Dungeon Keeper herumliegen habt, könnt ihr diese verwenden.

Ansonsten könnt ihr das Spiel bei GOG und EA selbst kaufen. Für gut 7 Euro bekommt ihr die Gold Edition, also das Hauptspiel plus die Erweiterung Deeper Dungeons, bei GOG. Bei EA zahlt ihr 5 Euro.

Danach müsst ihr auf der Website von KeeperFX nur noch die Version 1.0 herunterladen und im Anschluss den Installationsanweisungen folgen. Beachtet, dass ihr das Original-Spiel installiert haben müsst.

KeeperFX ist nur einer von vielen Klassikern, die durch Fans am Leben gehalten werden? Habt ihr gute Erinnerungen an eure Zeit als grausamer Kerkermeister im ersten Dungeon Keeper? Werdet ihr eure alte CD noch mal rauskramen, um das Remake zu spielen? Für welchen Klassiker würdet ihr euch noch ein Remake wünschen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.