Ab sofort hat Dungeons + Dragons einen neuen, mächtigen Konkurrenten

Daggerheart ist ab sofort zum Kauf verfügbar und richtet sich an Fans von D&D.

Am 20. Mai 2025 hat der Verlag von Critical Role endlich ein völlig neues Pen&Paper-Rollenspiel in den Handel gebracht. Daggerheart ist nach Candela Obscura ihr zweiter Versuch, auch selbst Rollenspiele zu entwickeln. Doch dieses Mal treten sie damit in direkte Konkurrenz zum größten Pen&Paper der Welt.

Denn Daggerheart setzt komplett auf eine klassische Fantasy-Welt, die zu einem gewissen Teil auch stark von Dungeons & Dragons inspiriert wurde. Hier findet ihr bekannte Klassen, Völker und sogar Spielmechaniken, die so ähnlich auch bei DnD vorkommen.

Doch wo andere Systeme der Übermacht von DnD selten etwas anhaben können, könnte Daggerheart tatsächlich ein nicht unbeachtliches Stück des Kuchens an sich reißen.

2:01 Daggerheart ist da! Das bietet der derzeit größte Rivale von Dungeons & Dragons

Das ist Daggerheart

Daggerheart umgibt sich zwar mit vielen Features und Inhalten, die Fans aus Dungeons & Dragons kennen, versucht das alles aber eher erzählerisch abzuhandeln. Es gibt durchaus konkrete Charakterfähigkeiten und ein eigenes Kampfsystem, im Fokus stehen aber öfter die Geschichte und die Charakterentwicklung – beides wird von dem Regelsystem mitgetragen.

Talentproben können etwa immer auch Hoffnung oder Furcht generieren. Während die Spieler Hoffnung nutzen, um damit sich einen Vorteil zu verschaffen, kann die Spielleitung auf Furcht zurückgreifen und die Charaktere damit vor noch größere Probleme stellen.

Neben Würfel setzt Daggerheart außerdem sehr stark auf Spielkarten. Damit sollt ihr leichter und übersichtlicher die zahlreichen Fähigkeiten eures Helden verwalten und beim Level-Up modular eure Klasse verbessern können.

Insgesamt ist Daggerheart also stärker auf Einsteiger ausgerichtet und soll vor allem erzählerisch viel flexibler sein als DnD, das mit seinen konkreten Regelkonstrukten eher auf eine Simulation der Welt setzt.

Darum ist Daggerheart ein ernstzunehmender Konkurrent

Daggerheart wird von Critical Role veröffentlicht und beworben. Diese Gruppe aus nerdigen Synchronsprechern und Schauspielern gelangte in den letzten zehn Jahren zu Berühmtheit auf Twitch und YouTube und hat Millionen an Fans, die ihnen bei ihren D&D-Kampagnen zugucken.

Critical Role hat einen großen Anteil daran gehabt, dass D&D in den letzten Jahren noch beliebter wurde. Da sie jetzt ihr eigenes System rausgebracht haben, rechnen viele damit, dass auch ihre beliebten Kampagnen auf Daggerheart umsteigen. Die bestehende Fan-Basis könnte sich damit also ebenfalls von DnD abwenden und dafür Daggerheart eine Chance geben.

Eine deutsche Version gibt es von Daggerheart noch nicht, allerdings rechnen wir damit, dass es wie schon Candela Obscura in absehbarer Zeit übersetzt wird.