Ihr wollt euch einmal wie Darth Vader fühlen und eure Kontrahenten in der Luft schweben lassen? Dann haben die Entwickler von Techland etwas für euch.

In Dying Light 2 könnt ihr nämlich genau diese Fähigkeit erlangen, wenn ihr eine wilde Easteregg-Schnitzeljagd samt grimmigen Gummienten und Doom-Level abschließt. Das ist zwar eine Menge Vorarbeit, aber dafür könnt ihr eure Gegner in Zukunft in bester Star Wars-Manier betäuben, in dem ihr sie in der Luft vor euch baumeln lasst.

Vorab sei aber gesagt, dass es sich eher um ein spaßiges Gimmick handelt und weniger um ein wirklich nützliches Werkzeug. Die Herstellung der Blaupause ist nämlich äußerst teuer und die Haltbarkeit nur sehr gering. All unsere weiteren Guides und Artikel zu Dying Light 2 findet ihr in unserer Übersicht:

Alle Fundorte der fünf Gummienten

Um zum Sith-Lord zu werden, müsst ihr zunächst fünf Gummienten finden, die in der Welt von Dying Light 2 verteilt sind. Die einzige Vorraussetzung dafür ist, dass ihr die Hauptstory-Mission Übertragung abgeschlossen und somit die Kontrolle über den VNC-Turm wiedererlangt habt.

Fundort #1

Für die erste Badeente müsst ihr auf das Dach des VNC-Turms. Dieses könnt ihr nach der Mission “Broadcast” ganz leicht per Aufzug erreichen. Einmal angekommen, lauft ihr nach links und stellt auch an der Stelle, wo ein Stück von dem Zaun fehlt, auf das Solarpanel. Dreht euch um 180° und ihr solltet zwei Stockwerke unter euch ein eingeschlagenes Fenster erblicken. Sobald ihr im Raum angekommen seid, werdet ihr zudem mit einem Hemmstoff und einer weiteren Kiste voll mit wertvollem Loot belohnt. Viel wichtiger ist jedoch der blutige Umschlag auf dem Schreibtisch. In diesem findet ihr ein Rätsel für den Safe gegenüber von euch im Schrank. Die Lösung ist 666.

Fundort #2

Reist zur U-Bahn: Südring in Lower Dam Ayre und dreht euch nach rechts, sobald ihr aus dem Ausgang lauft. Überquert den Fluss und lauft nach links bis ihr die Kurve erreicht. Sobald ihr den Vorsprung erklimmt, solltet ihr die bösartige Gummiente auf dem blauen Sockel vorfinden.

Fundort #3

Benutzt den Schnellreisepunkt U-Bahn: Waterside in dem Gebiet The Wharf. Ganz im Norden befindet sich eine Arena in der ihr auf eine GRE-Anomalie trefft. Wollt ihr diese nicht bekämpfen, solltet ihr euch tagsüber auf den Weg machen. Durchquert die Arena und klettert am anderen Ende auf den Zaun, sodass sich die Säulen der Brücke genau vor euch befinden. Nun müsst ihr nur noch in das Wasser springen und das leichte Schloss am Kofferraum knacken, um an die nächste Ente zu gelangen.

Fundort #4

Die letzte Ente im Central Loop befindet sich am Observatorium. Betretet den Platz über den östlichen Eingang, dreht euch um 180° und erklimmt den linken Aussichtsturm der Mauer. Die Ente befindet sich auf einer Tiefkühlbox.

Fundort #5

Reist nach Old Villedor und begebt euch nach Houndfield. Nordwestlich, am Rand der Karte befindet sich ein verseuchter kleiner Teich. In der Mitte ist ein kleines Stückchen Land, auf dem sich die Ente inmitten eines Kreises befindet.

Das Ritual

Habt ihr alle fünf Enten gesammelt, geht es wieder zurück zum VNC-Turm. Diesmal aber in die Kellergewölbe. Folgt einfach dem Weg, nachdem ihr aus dem Fahrstuhl gekommen seid. Schwimmt geradewegs durch die überfluteten Flure, bis ihr zu einer halb offenen Tür gelangt. Öffnet diese und fahrt mit dem Fahrstuhl am Ende des Ganges in Richtung Erdgeschoss. Nun müsst ihr alle fünf Enten auf den Altären platzieren, um die Stromversorgung einzuschalten. Der nächste Schritt ist, alle Kabel in den gegenüberliegenden Generator zu stecken. Habt ihr den richtigen Generator erwischt, bekommt ihr zudem ein klares Audio-Signal. Sind alle Kabel verlegt, erscheint in der Mitte des Pentagramms eine Waffe, respektive eine Herausforderung. Wichtig: Ihr müsst diese nicht mit einer Medaille abschließen, um an die Blaupause zu kommen. Ihr müsst lediglich zu dem Fundort gelangen und die Blaupause einsammeln. Da die Herausforderung aber nicht überaus schwer ist, solltet ihr auf die Fähigkeitenpunkte nicht verzichten, die ihr für einen perfekten Abschluss bekommt.

Die Doom-Herausforderung

In der Herausforderung gilt es fünf Päckchen innerhalb von 2:30 Minuten einzusammeln. Ihr kriegt zwar eine überaus mächtige Schrotflinte mit unendlich Schuss an die Hand, solltet euch aber dennoch nicht allzu lange mit den Zombies aufhalten, da sie immer wieder nachspawnen. Das erste Päckchen befindet sich direkt vor euch. Sammelt es ein und rennt weiter geradeaus, bis ihr zu dem Raum mit der grünen Flüssigkeit kommt. Dort nehmt ihr zuerst den linken Flur, der schon aus der Ferne rötlich leuchtet. Zum einen befindet sich hier die Blaupause Mistress-Sword (eine klare Anspielung an das Master-Sword aus Zelda) und zum anderen findet ihr hier auch das zweite Päckchen, nachdem ihr die Leiter hochgeklettert seid.

Lasst euch wieder in den Raum mit der grünen Flüssigkeit fallen und rennt den rechten Flur bis an sein Ende durch, um das dritte Päckchen abzustauben. Auf dem Rückweg solltet ihr an der linken Wand vorbeirennen, bis ihr eine Stelle erreicht, mit der ihr interagieren könnt. Dies öffnet einen Geheimgang zu dem Raum der die Blaupause für den Machtgriff beinhaltet, wie auch das vierte Päckchen.

Rennt nun wieder bis ganz zum Anfang und lauft diesmal die Rolltreppe hoch, um das letzte der fünf Päckchen zu ergattern. Seid ihr wieder in Villedor angekommen, könnt ihr nun euer Fertigungs-Menü öffnen und die Blaupause Sterbender Soldat anfertigen.

Habt ihr schon weitere Geheimnisse entdeckt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was die Welt von Dying Light 2 noch so alles verbirgt!