Viele Spieler haben mittlerweile schon das Ende von Dying Light 2 erreicht und einen bestimmten Weg in der Geschichte eingeschlagen. Möchte man die anderen Enden und Storyabschnitte spielen, führt im Moment kein Weg daran vorbei, ein neues Spiel starten zu müssen.

Auf die Frage eines Fans bei Twitter wurde jetzt jedoch in Aussicht gestellt, dass bald ein New Game Plus Modus in das Spiel integriert werden könnte, um seinen voll ausgestatteten Aiden mit in einen neuen Spieldurchlauf übertragen zu können. Weitere Details blieb der Lead Designer von Dying Light 2, Tymon Smektala, aber schuldig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bessere Zugänglichkeit und eine Überarbeitung der Blut- und Ragdoll-Physik

Schon damals sind uns im Test die kaum vorhandenen Accessibility-Optionen negativ aufgefallen, die vor allem der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen dienen. Umso schöner, dass der Lead Designer nun bestätigt, auch diese Baustelle in Zukunft anzupacken. Im gleichen Atemzug fragt er zudem, welche Features sich die Fans am meisten wünschen würden.

Aus der Community kam daraufhin unter anderem der Vorschlag, die Ragdoll-Physik und manche Gore-Effekte zu verbessern. Mittlerweile gibt es auch schon einige Mods, die genau diese Probleme anpacken:

Vaxis's Gore Mod sorgt dafür, dass Körper nicht so schnell wie von Zauberhand verschwinden.

Physics Overhaul überarbeitet die Ragdoll-Physik und lässt Gegner realistischer zu Boden gehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf die Frage, ob auch von offizieller Seite an einer Überarbeitung dieser Darstellungen gearbeitet wird, hat Tymon Smektala mit einem knappen Yup . geantwortet. Wir können also auch diesbezüglich noch einige Veränderungen erwarten.

Jetzt seid ihr dran! Welche Veränderungen würdet ihr euch in Zukunft wünschen? Seid ihr schon durch mit der Story und würdet auch gerne in einen New-Game-Plus-Modus von vorn Beginnen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!