E3 2019 ohne PlayStation - Sony sucht nach "neuen Möglichkeiten"

Sony hat offiziell bekanntgegeben, erstmals in der 24-jährigen Geschichte der E3 im kommenden Jahr nicht vertreten zu sein. Neue Ankündigungen für PlayStation wird es demnach nicht geben.

Was ist die E3? Die E3 in Los Angeles, USA ist seit vielen Jahren die weltweit größte und bedeutendste Messe für Unterhaltungselektronik.

So lautet das offizielle Statement von Sony:

"Während sich die Gaming-Branche weiterentwickelt, versucht Sony neue Wege zu finden, um mit der Community zu interagieren. PlayStation-Fans bedeuten alles für uns und wir wollen stets Neuerungen bringen, anders denken, um so Gamer zu begeistern.



Als Ergebnis haben wir uns entschieden nicht an der E3 2019 teilzunehmen. Wir forschen nach neuen und vertrauteren Wegen um mit der Community im kommenden Jahr in Kontakt zu treten und können es kaum abwarten, diese Wege mit euch zu teilen. "