Die weltgrößte Computer-und Videospielmesse Electronic Entertainment Expo 2021 - kurz E3 - findet auch 2021 digital statt. Wir von Webedia sind in diesem Jahr der offizielle Medienpartner für den nicht-englischen Sprachraum – darunter etwa Jeuxvideo für Frankreich, 3DJuegos für Spanien und Lateinamerika oder Gry Online in Polen.

Und für Deutschland sind natürlich auch wir für euch am Start, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von GamePro und Mein-MMO.

Alle Infos zur E3 2021, zur neuen App und wie ihr teilnehmt, findet ihr in der folgenden Übersicht:

Was wir in Sachen Livestreams vorhaben

Auf unserem Twitch-Kanal zeigen wir den offiziellen Livestream der E3 und begleiten das Event mit einem bunten Programm rund um Gaming und Entertainment.

Livestreams und Experten-Analysen: Für den Zeitraum vom 12. bis zum 15. Juni planen wir über 20 Stunden Live-Programm. Wir übertragen natürlich alle Pressekonferenzen und Spielvorstellungen, bieten davor und danach aber auch ausführliche Analysen der dort gezeigten Spiele und Trailer. Das ist aber noch nicht alles.



Dieses Jahr steht vor allem der Spaß am Spielen im Vordergrund. Unsere Moderatoren haben in den Wochen vor der Messe an einem Entertainment-Programm gearbeitet, das neben Analysen zu den wichtigsten Ereignissen der Messe den Fokus auf die Leidenschaft für Games gelegt hat.

Wer euch durch die digitale Messe führt: Unsere Hosts Ann-Kathrin Kuhls, Michael Obermeier und Maurice Weber führen die Zuschauer durch vier Tage voller spannender News, spektakulärer Reveals und unterhaltsamer Streaming-Momente. Ein großer Teil des Programms richtet sich direkt an die Zuschauer und lädt zum Mitmachen ein: Abstimmungen, Spiele mit der Community und ein großes Gewinnspiel.

So seid ihr mit am Start: Seid mit dabei, wenn wir vier Tage lang Gaming in all seinen Facetten feiern, egal ob im Livestream auf twitch.tv/monstersandexplosions, mit spannenden täglichen Videos zu den wichtigsten Enthüllungen auf unserem YouTube-Kanal GameStarDE.

Übrigens: Interessiert ihr euch für alle weiteren Spielemessen und Gaming-Veranstaltungen im Jahr 2021, dann hilft euch unsere praktische Übersicht weiter:

Was auf GameStar.de passiert

Ihr dürft gespannt sein: Bereits seit Wochen arbeiten wir daran, für euch die spannendsten Ankündigungen und Previews an Land zu ziehen. Natürlich dürfen noch nichts Konkretes verraten, aber nur so viel: Wer glaubt, dass diese E3 aufgrund der Pandemie nicht viel Spannendes passiert, der irrt sich gewaltig.

News, Previews, Analysen und mehr: Freut euch auf überraschende Reveals, unverhoffte Comebacks und natürlich jede Menge echte Gameplay-Präsentationen. Selbstverständlich könnt ihr euch darauf verlassen, dass ihr bei uns dabei in der ersten Reihe sitzt.



Wir arbeiten bereits hart daran, dass ihr auf GameStar.de nicht nur übersichtlich sämtliche wichtigen News zur diesjährigen Messe findet, sondern auch jede Menge exklusive Infos und natürlich auch die eine oder andere große Titelstory.