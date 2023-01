Großes Comeback der E3 2023 wohl ohne die drei wichtigsten Gaming-Schwergewichte

2023 findet nach vier Jahren Pause endlich wieder die E3 statt. Die Veranstalter der Spiele-Messe stellten dafür ein episches Comeback in Aussicht, das jetzt aber einen ordentlichen Dämpfer verpasst bekommt: Einem Bericht zufolge sollen sowohl Sony, als auch Microsoft und Nintendo allesamt auf die E3 2023 verzichten.

E3 2023 ohne Sony, Microsoft und Nintendo

Das will zumindest IGN aus gleich mehreren Quellen erfahren haben - offiziell bestätigt ist dies zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Sollte sich der Bericht bewahrheiten, würde die E3 einen ernüchternden Rekord aufstellen: 2023 wäre das erste Jahr in der Geschichte der Spielemesse, in der alle drei Branchen-Schwergewichte gleichzeitig fehlen.

Allzu überraschend dürfte diese Entwicklung aber ebenfalls nicht sein: Nintendo bescherte die E3 das letzte Mal 2013 mit einer hauseigenen Pressekonferenz und war zuletzt 2019 als Aussteller am Start - hier fehlten vor der vierjährigen Pause der E3 auch schon Microsoft und Sony.

Wie genau sich das auf die E3 2023 auswirkt, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur schwer beurteilen. Immerhin gibt es derzeit kaum Details zur genauen Planung und dem Ablauf zur Rückkehr der Spielemesse. Die Veranstalter ließen zumindest schon einmal durchblicken, große Pläne für die Rückkehr der E3 zu haben, die vom 13. bis 16. Juni 2023 stattfindet.

Die wichtigsten Infos und Daten zur E3 2023 haben wir übrigens in der folgenden Übersicht für euch zusammengefasst:

18 5 Die E3 findet 2023 wieder statt Alle Infos zur Rückkehr der größten Spielemesse

Was ihr sonst noch zu E3 und Co. wissen solltet

Übrigens: Am 8. Juni 2023 und damit recht zeitnah zur E3 startet außerdem Geoff Keighleys diesjährige Ausgabe des Summer Game Fest, während Microsoft ebenfalls für den Sommer 2023 wieder einen hauseigenen Xbox Showcase in Los Angeles ankündigte. Für Spiele-Fans dürfte es also ohnehin ein spannender Sommer werden.

Falls ihr euch fragt, warum die E3 selbst nach vier Jahren Pause so wichtig für die Gaming-Branche ist und sich unsere GameStar-Veteranen auf deren überfällige Rückkehr freuen, dann hört am besten in unseren Podcast rein. Michael Graf, Michi Obermeier und Dimitry Halley haben sich schon 2021 darüber unterhalten, warum die E3 niemals sterben darf:

Link zum Podcast-Inhalt

Freut ihr euch auf die Rückkehr der E3 im Jahr 2023? Was haltet ihr davon, dass Sony, Microsoft und Nintendo auf die Spielemesse verzichten wollen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!