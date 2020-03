E3 offiziell abgesagt: Wichtigste Gaming-Messe findet 2020 nicht statt

Die E3 findet 2020 nicht statt. Nach zig deutlichen Hinweisen ist die Absage nun offiziell - die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Der Grund liegt auf der Hand: Die Angst vor COVID-19, dem Coronoavirus, treibt die Veranstalter dazu, zum Schutz der teilnehmenden Menschen die Reißleine zu ziehen. Auf der offiziellen E3-Präsenz heißt es:

"Nach langer Beratung mit unseren Mitglieder-Konzernen über Sicherheit und Gesundheit aller Menschen in der Gaming-Industrie - unseren Fans, Arbeitnehmern, Ausstellern und E3-Partnern - haben wir uns entschlossen, die E3 2020 in Los Angeles abzusagen. Nach wachsender Besorgnis über das COVID-19-Virus halten wir dies für den besten Weg, um mit einer derart unvorhersehbaren globalen Krise fertig zu werden. Wir sind sehr enttäuscht, dieses Event für unsere Fans und Unterstützer absagen zu müssen. Aber wir halten es für die richtige Entscheidung im Hinblick auf die aktuelle Lage."

Alle Ticket-Käuferinnen wie -Käufer erhalten in den kommenden Tagen eine Rückerstattung, die Details dazu werden noch kommuniziert. Auch Geoff Keighley, der im Rahmen der E3 das Coliseum moderiert, teilt auf Twitter seine Trauer über die Situation mit:

E3 2020 has been cancelled. My heart has been on such a roller coaster the past month. To those of us who love games, we will find new and different ways to come together as a community. Please stay safe. pic.twitter.com/DlNW7SY5Bq — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 11, 2020

E3 abgesagt: Wie geht es jetzt weiter?

In den kommenden Wochen müssen die einzelnen Publisher und Entwickler nun klären, wie sie die großen Ankündigungen der Gaming-Branche - allem voran den Reveal der neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X - anderweitig organisieren. Die ohnehin angeschlagene E3 könnte durch diese Notsituation langfristig an Wichtigkeit verlieren, falls die verbleibenden Aussteller 2020 erfolgreich auf Streams und Co. ausweichen können.

Die E3 ist nur ein Event unter vielen, die in der Gaming-Branche im Rahmen der Corona-Krise abgesagt wurden. Zu den ersten Streichungen gehörte beispielsweise die Taipei Game Show, auf der auch CD Projekt RED eine Cyberpunk-Präsentation mitbringen wollte. Wir halten euch auf dem Laufenden, falls sich neue Entwicklungen ergeben. Zumindest Microsoft hat bereits eine Ausweichmöglichkeit bekanntgegeben: Es wird ein digitales Xbox-Event stattfinden. Mehr Details folgen bald.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h — Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020

Auch Ubisoft hat sich schon über Twitter geäußert: Man versucht sich gerade ebenfalls an digitalen Alternativen und kündigt mehr Infos für später an.