Das erste Quartal des Finanzjahres 2020 ist vorbei und Electronic Arts hat nun in einem Bericht die dazugehörigen Zahlen veröffentlicht. Diese zeigen vor allem steigende digitale Einnahmen. So hat EA von April bis Juni 1,2 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftet und war damit rund 100 Millionen Dollar erfolgreicher als im Vorjahr.

Hoher digitaler Anteil: Der digitale Umsatz lag bei etwa über einer Milliarde Dollar, während es der physische Umsatz auf 160 Millionen Dollar brachte. Insgesamt sind die digitalen Verkäufe um 7% gegenüber dem Vorjahr angestiegen, sodass mittlerweile 47% aller Verkäufe bei EA digital sind.

Der Gewinn war dabei sogar höher als der Umsatz. Dieser lag bei 1,42 Milliarden Dollar, weil EA einige seiner IP-Rechte in das internationale Hauptquartier in die Schweiz umgelegt hat. Dort profitierten sie zudem sehr stark von Änderungen an den Schweizer Ertragssteuersätzen.

1,1 Milliarden Dollar des Gewinns ergeben sich durch diese Steuervorteile. Im nächsten Quartal erwartet EA dadurch weitere 620 Millionen Dollar.

Live Services bringen hohen Umsatz: Ein Teil der digitalen Umsätze setzt sich aus den Live Services zusammen. Unter diesem Begriff werden Mikrotransaktionen, Abonnements und ähnliches gesammelt. Die Live Services brachten im ersten Quartal des Finanzjahres 504 Millionen Dollar Netto ein. Das sind 50 Millionen Dollar mehr als im Vorjahr. In den vergangenen 12 Monate brachten Live Services Electronic Arts insgesamt 2,4 Milliarden Dollar Netto ein.

Neuigkeiten zu ihren Spielen: Laut Electronis Arts gab es für die Downloads der Die Sims 4 Erweiterungen und Spiel-Packs einen Zuwachs von 55% im Vergleich zum Vorjahr. Mittlerweile haben zudem fast 80 Millionen Spieler das Mobile Game Star Wars: Galaxy of Heroes gespielt. Apex Legends hat laut EA acht bis zehn Millionen Spieler pro Woche.

Auf das Finanzjahr gerechnet mit den anstehenden Releases von FIFA 20, Star Wars Jedi: Fallen Order und mehr erwartet EA einen Nettoumsatz von 5,4 Milliarden Dollar.