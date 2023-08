EA Sports FC 24: Im Karrieremodus des FIFA-Nachfolgers wird eure Taktik wichtiger denn je

Die richtige Taktik macht euch in FC24 zu einem Meistertrainer wie Klopp.

Der Karrieremodus gilt nach wie vor als einer der beliebtesten Spielmodi der Reihe, die früher mal als FIFA bekannt war. Auch in EA Sports FC 24 gibt es diesen Modus, und wie früher bei FIFA tummeln sich hier vor allem die Leute, denen Ultimate Team nicht besonders zusagt.

Allerdings hat der Karrieremodus inzwischen auch den Ruf weg, selten wirklich umfangreich verbessert zu werden. Für EA Sports FC 24 warten allerdings durchaus einige Neuerungen, ob die das Spielgefühl komplett ändern, ist aber eine andere Frage.

Total Management: Alles dreht sich um eure Taktik

Die wohl größte Neuerung des Karrieremodus für Manager findet sich bei der gewählten Taktik. Ihr könnt euch jetzt nämlich gleich zu Beginn eurer Karriere eine Taktik für eure Mannschaft überlegen und dann all eure Bemühungen darauf ausrichten. Diese taktische Vision kann einer von sieben standardmäßigen Spielformen entsprechen:

Standard: Die beste Mischung aus Angriff und Defensive.

Die beste Mischung aus Angriff und Defensive. Wing Play: Ihr versucht, eure Offensive vor allem über weit außen stehende Flügel in Schwung zu bringen.

Ihr versucht, eure Offensive vor allem über weit außen stehende Flügel in Schwung zu bringen. Tiki-Taka: Die klassische spanische Spielform dreht sich um Ballbesitz und viele kleine Kurzpässe.

Die klassische spanische Spielform dreht sich um Ballbesitz und viele kleine Kurzpässe. Counter-Attack: Ihr geht kein Risiko ein, lasst euch vor den Strafraum zurückfallen und kontert den Gegner dann aus.

Ihr geht kein Risiko ein, lasst euch vor den Strafraum zurückfallen und kontert den Gegner dann aus. Gegenpressing: Der Gegner hat keine Luft zum Atmen und wird schon im eigenen Drittel sofort attackiert, um den Druck hoch zu halten.

Der Gegner hat keine Luft zum Atmen und wird schon im eigenen Drittel sofort attackiert, um den Druck hoch zu halten. Kick & Rush: Ihr schlagt den Ball regelmäßig weit nach vorne, wo eure athletischen Stürmer jede Chance nutzen.

Ihr schlagt den Ball regelmäßig weit nach vorne, wo eure athletischen Stürmer jede Chance nutzen. Park the Bus: In Italien kennt man diese Taktik eher als Catenaccio. Ihr setzt auf eine disziplinierte Abwehr, die den Ball vom Tor weghält und Nadelstiche vorbereitet.

Ihr könnt diese taktischen Vorlagen allerdings auch in einem gewissen Rahmen noch anpassen und etwa Positionen bestimmte Anweisungen geben. Ihr könnt eurem Spielplan auch mehrere Strategien zuweisen und beispielsweise mitten im Spiel von Flügelspiel auf Gegenpressing wechseln.

Wer das Tiki-Taka beherrscht, gibt im besten Fall nie den Ball her.

Trainer, Spieler und Gegner

Welche Taktik ihr bevorzugt, wirkt sich auch auf Bereiche abseits des Spielfeldes aus. Ihr wollt etwa dafür sorgen, dass eure Spieler zum System passen und auch eure Trainer sollten die taktische Vision gut an die Stars weitergeben. Ach, und Gegner haben natürlich auch ein System.

Trainer: Ihr könnt nun für jede Division (Angriff, Mittelfeld, Abwehr, Tor) Trainer einstellen, die die Werte eurer Spieler verbessern. Wie effektiv das Ganze ist, hängt von dem Skilllevel des Trainers ab und davon, wie gut er die taktische Vision beherrscht.

Ihr könnt nun für jede Division (Angriff, Mittelfeld, Abwehr, Tor) Trainer einstellen, die die Werte eurer Spieler verbessern. Wie effektiv das Ganze ist, hängt von dem Skilllevel des Trainers ab und davon, wie gut er die taktische Vision beherrscht. Spieler: Auch die Werte eines Spielers können zum System passen oder nicht. Deshalb könnt ihr nun auch beim Scouten aktiv nach passenden Spielern Ausschau halten.

Auch die Werte eines Spielers können zum System passen oder nicht. Deshalb könnt ihr nun auch beim Scouten aktiv nach passenden Spielern Ausschau halten. Gegner: Mithilfe der neuen Spielberichte könnt ihr vor dem Spiel einen Gegner besseren analysieren. Hier erfahrt ihr, wie sie sich vermutlich aufstellen, welchen Spielstil sie pflegen und welche Spieler die wichtigsten Rollen erfüllen.

Weitere Neuerungen

Neben dem großen Fokus auf verschiedene taktische Visionen gibt es aber auch noch mehr Anpassungen, die den Karrieremodus verbessern sollen. Hier eine Übersicht:

Match Ready Training: Ihr könnt euer Training darauf ausrichten, einen Gegner auf bestimmte Art und Weise zu überwinden und so für ein Spiel bestimmte Spielfähigkeiten für eure Spieler freischalten.

Ihr könnt euer Training darauf ausrichten, einen Gegner auf bestimmte Art und Weise zu überwinden und so für ein Spiel bestimmte Spielfähigkeiten für eure Spieler freischalten. Taktische Ansicht: Wer lieber nur zuguckt als zu spielen, hat die Wahl aus mehreren Winkeln. Ihr könnt sogar eurem Trainer über die Schulter gucken.

Wer lieber nur zuguckt als zu spielen, hat die Wahl aus mehreren Winkeln. Ihr könnt sogar eurem Trainer über die Schulter gucken. Transfers: Vereine sollen bei der Suche nach neuen Spielern verstärkt darauf achten, ob bestimmte Youngstars das Zeug zum Weltstar haben.

Vereine sollen bei der Suche nach neuen Spielern verstärkt darauf achten, ob bestimmte Youngstars das Zeug zum Weltstar haben. Dynamische Momente: Es gibt noch mehr CGI-Sequenzen, in denen gefeiert wird. Etwa eine Bustour durch die Stadt nach einem Titelgewinn oder die Verleihung des Ballon d'Or.

Es gibt noch mehr CGI-Sequenzen, in denen gefeiert wird. Etwa eine Bustour durch die Stadt nach einem Titelgewinn oder die Verleihung des Ballon d'Or. Agenten: In der Spielerkarriere kann euer Spieler jetzt einen eigenen Agenten anheuern, der in allen Lebenslagen hilft.

Was haltet ihr von diesen Neuerungen? Wird der Karrieremodus damit wieder spannend oder klingt das alles erneut nach eher halbgaren Verbesserungen? Was würdet ihr euch stattdessen wünschen? Schreibt es in die Kommentare!