EA Sports FC 24 kommt bei der internationalen Presse auch ohne FIFA im Namen gut weg

Volltreffer oder böses Foul? EA Sports FC 24 muss sich derzeit vielen Kritikern stellen.

Kann EA Sports FC 24 einen überzeugenden Neustart hinlegen? Nach dem Verlust der prestigeträchtigen FIFA-Namensrechte hat der Publisher seiner langlebigen Marke einen neuen Titel verpasst und bläst dieses Jahr wie gewohnt zum neuen Angriff auf die Genrespitze.

Wir haben uns für euch die derzeit verfügbaren Reviews der internationalen Presse angeschaut und fassen zusammen, welche Aspekte von EA Sports FC 24 besonders gelobt und welche hingegen kritisiert werden.

EA Sports FC 24: Die internationalen Wertungen im Überblick

Ein Blick auf die Wertungsaggregatioren Metacritic und OpenCritic zeigt, dass die Fußball-Simulation derzeit im Mittelfeld aufgestellt ist. Mit einer Durchschnittswertung von 78 Punkten (Metacritic, PS5-Version) respektive 80 Punkten (OpenCritic) haben wir es mit einem gelungenen Spiel zu tun, das sich aber durchaus das ein oder andere Gameplay-Foul zu leisten scheint.

Bedenkt jedoch, dass die Reviews zum Zeitpunkt dieses Artikels noch nach und nach eintrudeln. Der Durchschnittsscore kann sich also noch gut und gerne nach oben oder unten bewegen.

Webseite Wertung God is a Geek 90 GamesRadar+ 90 PSX Brasil 85 COGConnected 84 Dexerto 80 The Enemy 80 GamePro 78 Gamersky 75 KeenGamer 72 IGN Spain 70 Gfinity 60 Gamereactor UK 40

Das sagen die internationalen Kritiker zu EA Sports FC 24

Ihr seht anhand der obigen Tabelle: Von Top-Wertungen bis zum Tabellenkeller ist hier alles vertreten. Schauen wir uns einfach mal an, was denn besonders häufig an EA Sports FC 24 gelobt wird.

Lange suchen müssen wir nicht: Einer der am häufigsten gelesenen positiven Punkte ist schlichtweg der, dass das Spiel auch ohne FIFA im Namen jede Menge Spaß macht, wenn es um das Geschehen auf dem Platz geht. Die Addition des Frauenfußballs in den Ultimate-Team-Modus wird ebenfalls gelobt.

Thiago de Alencar Moura (klingt selbst wie ein Stürmer, nicht wahr?) von PSX Brasil drückt sich in seinem überaus positiven Test folgendermaßen aus:

EA Sports FC 24 ist ein schöner neuer Look für einen Klassiker, der sich seit Jahrzehnten weiterentwickelt und sich als wichtigster Sportsimulator auf dem Markt etabliert hat. Mit noch besserem Gameplay, intuitiveren Menüs und Modi, die es ermöglichen, so schnell wie möglich auf das Spielfeld zu kommen, ist dies der ultimative Beweis dafür, dass es keine Rolle spielt, ob sich der Name ändert - die Qualität bleibt die gleiche.

Kritisiert hingegen wird, dass das Spiel abseits kleinerer Neuerungen mal dringend ein paar wirklich große Innovationen nötig hätte. Auch Bugs und die fast schon berühmt-berüchtigten Mikrotransaktionen tauchen auf der Mängelliste auf.

Håvard Ruud von Gamer.no kommt zum Beispiel trotz des unbestreitbar spaßigen Gameplays zu einem ernüchternden Fazit:

Es ist ein solides Fußballspiel, aber all die Mikrotransaktionen hinterlassen einen bitteren Nachgeschmack. Wenn Sie jedoch einfach nur digitalen Fußball spielen wollen, gibt es wahrscheinlich keinen besseren Ort dafür als EA Sports FC 24.

Wenn ihr noch nicht wisst, was unser redaktionseigener Libero Fabiano zu EA Sports FC 24 zu sagen hat, solltet ihr euch schleunigst seinen Test durchlesen:

