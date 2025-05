EA stampft Studio mit über 70 Entwicklern ein und damit erwischt es auch ein brandneues Marvel-Spiel

Mehr als ein Logo gab es bisher nicht zum Black-Panther-Spiel zu sehen. Das wird sich nun wohl auch nicht mehr ändern.

EA kürzt weitere Stellen ein. Nachdem erst vor einem Monat über 300 Mitarbeiter ihren Job verloren und zwei Projekte eingestampft wurden - unter anderem ein Titanfall-Spiel - trifft es jetzt Cliffhanger Games.

Das junge Studio arbeitete an einem Action-Adventure, bei dem man den König von Wakanda und Marvel-Superhelden Black Panther durch eine Open World gesteuert hätte. Das Projekt ist damit ebenfalls vom Tisch.

EA will sich auf bewährte Marken konzentrieren

Die Kunde wurde laut IGN per E-Mail an die Mitarbeiter überbracht. Die Präsidentin von EA Entertainment, Laura Miele, unterzeichnete die Nachricht. Demnach wurden die Kürzungen vorgenommen, um unseren Fokus zu schärfen und unsere kreative Energie auf die wichtigsten Wachstumschancen zu konzentrieren.

Daher möchte man sich bei EA Entertainment in Zukunft vor allem auf die Marken Battlefield, Sims, Skate und Apex Legends fokussieren. Aber auch das dritte Star Wars: Jedi wird weiterentwickelt, genauso wie das nächste Mass Effect und ein angekündigtes Iron-Man-Spiel.

Die enorm erfolgreichen EA Sports-Spiele wie der FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 wurden hier nicht erwähnt, weil Miele die Präsidentin für EA Entertainment und damit für einen anderen Sektor verantwortlich ist.

Wir tun alles, was wir können, um sie zu unterstützen - einschließlich der Suche nach Möglichkeiten innerhalb von EA, wo wir erfolgreich Menschen zu neuen Aufgaben verholfen haben.

1:11 Captain America & Black Panther: Der Teaser schickt vier Helden in den Zweiten Weltkrieg

Marvel und EA noch nicht am Ende

Black Panther war ursprünglich Teil eines Drei-Spiele-Deals zwischen Marvel und EA. Neben Iron Man ist noch ein weiterer, bisher nicht enthüllter Titel in Arbeit. Zumindest ist dazu nichts bekannt, ob dieses Projekt ebenfalls von den Kürzungen betroffen ist.

Außerdem betont Miele: Unsere Partnerschaft mit Marvel bleibt stark und unsere langfristige Zusammenarbeit mit mehreren Titeln wird fortgesetzt.

Wer noch mehr Marvel in seinem Gaming-Leben will, bekommt auch ohne Black Panther und EA noch einiges in den nächsten Jahren: Insomniac arbeitet an Marvel’s Wolverine, Arkane werkelt an Marvel’s Blade ist und im kommenden Marvel 1943: Rise of Hydra spielen wir neben Captain America sogar doch noch Black Panther - wenn auch vermutlich den Großvater von T’Challa.

Den grafisch beeindruckenden Trailer dazu findet ihr weiter oben in diesem Artikel.