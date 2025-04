Donnerschlag bei Electronic Arts: Neues Titanfall eingestellt, über 300 Menschen entlassen

Die neue Entlassungswelle bei EA trifft Titanfall-Entwickler Respawn hart.

Es ist nun 14 Monate her, dass Publisher Electronic Arts etwa 700 Mitarbeiter entlassen hat. Einer Stellungnahme von Respawn Entertainment zufolge steht jetzt ein weiterer Stellenabbau an. Zudem wurden zwei sich in der Entwicklung befindende Spiele eingestellt, darunter ein Projekt im Titanfall-Universum.

Laut Insider-Berichten betreffen die Entlassungen jedoch nicht nur Respawn. Es gibt einen umfangreicheren Abbau beim Personal im gesamten Unternehmen.