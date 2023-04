Netflix entwickelt wohl ein US-Remake von Squid Game

Netflix plant offenbar ein Remake von Squid Game mit westlichen Darstellern.

Squid Game ist eine der erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre: In einer Art Battle Royale mit koreanischen Kinderspielen kämpfen hier über 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur um einen riesigen Geldpreis, sondern auch ums blanke Überleben.

Nach dem enormen Erfolg ist es nicht verwunderlich, dass Netflix weitere Pläne für Squid Game hat. Neben der bereits bestätigten Staffel der koreanischen Serie soll angeblich auch ein US-Remake in Arbeit sein.

Squid Game-Reboot angeblich mit prominenten Produzenten

Was ist passiert? In seinem Podcast verriet der amerikanische Filmkritiker Jeff Sneider, dass er von einer verlässlichen Quelle erfahren haben will, dass ein US-Remake der Erfolgsserie sehr real sein soll.

Doch nicht nur das: Er will auch bereits den verantwortlichen Produzenten kennen. Dabei soll es sich laut Sneider um niemand Geringeres als David Fincher handeln. Der Thriller-Experte (Sieben, Fight Club) arbeitet seit Jahren eng mit Netflix zusammen und zeichnet sich unter anderem für die Erfolgsserien House of Cards und Mindhunter verantwortlich. Auch an der animierten Anthologie-Serie Love, Deaths & Robots war der Regisseur und Produzent beteiligt.

Aktuell arbeitet Fincher für Netflix am Thriller The Killer mit Michael Fassbender und Tilda Swinton, der am 10. November 2023 erscheinen soll. Ob er sich danach wirklich um die Realisierung des Squid-Game-Remakes kümmern wird, ist bislang aber keinesfalls bestätigt.

Ein Remake einer eigenen Serie wäre übrigens kein Novum für Netflix. Bereits die spanische Erfolgsserie Haus des Geldes wurde für den koreanischen Markt neu aufgelegt.

Falls ihr lieber beim Original bleibt: Nach dem Cliff-Hanger-Ende der ersten Staffel wird Squid Game definitiv eine zweite Staffel erhalten, der sympathische Hauptcharakter Gi-hun soll erneut eine wichtige Rolle spielen. Ein mögliches Veröffentlichungsdatum liegt aktuell aber noch in weiter Ferne, da die Dreharbeiten erst diesen Sommer beginnen sollen.