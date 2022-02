Das neue Spiel der Soulsborne-Meister From Software bricht gerade alle Rekorde auf Twitch und Steam. Elden Ring wurde auf Valves Spieleplattform knapp drei Stunden nach Release von 764.835 Spielern gleichzeitig gespielt - das sind sechsmal mehr als noch beim indirekten Vorgänger Sekiro: Shadows Die Twice.

Fast zum gleichen Zeitpunkt sahen ihnen auf Twitch 908.687 Menschen zu, was ihre bisherigen Zuschauer-Höchstmarken um das Dreifache überbot. Ein beachtlicher Erfolg, der nun jedoch von den durchwachsenen Steam-Bewertungen getrübt wird.

Grund sind meist Probleme mit der Technik, auf die wir teilweise ebenfalls gestoßen sind. Mehr zu unseren eigenen Erfahrungen und zu der Begründung, weshalb wir auch in unserem umfangreichen Test nicht von einer Abwertung absehen konnten, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Was sagt From Software zu den Problemen? Mittlerweile gibt es auch eine erste offizielle Stellungnahme des Entwicklers zu den Problemen. Welche technischen Mängel man ganz oben auf der To-Do-Liste stehen hat, erfahrt ihr in diesem Artikel. Doch zunächst schauen wir uns an, welche Probleme von den betroffenen Spielern gemeldet werden.

Diese technischen Mängel berichten Spieler

Die technischen Probleme betreffen oder stören beileibe nicht alle Spieler, doch einige Themen finden sich in den Steam-Reviews immer wieder:

FPS-Einbrüche in großen offenen Arealen

Mikroruckler und generell niedrige FPS trotz starker Hardware

Steuerungsprobleme bei Verwendung der Tastatur

Controller, die nicht erkannt werden

Easy-Anti-Cheat verhindere Mods und Community-Fixes

Regelmäßige Crashes

So berichtet etwa einer der Betroffenen, dass er selbst mit einer Geforce RTX 3080 Schwierigkeiten habe, stabile 60 FPS bei einer Auflösung von 1920x1080 zu halten. Ein anderer klagt über Standbilder und nicht reagierende Tasten, welche die ohnehin schon knüppelharten Bosskämpfe noch schwerer machten.

From Software äußert sich zu zukünftigen Patches

Die Tatsache, dass es innerhalb von 12 Stunden bereits zwei Day-One-Patches gab, könnte zumindest etwas Hoffnung machen, dass From Software auch mit der Geschwindigkeit ihrer Updates studioeigene Rekorde knacken wollen.

Ein offizielles Statement gibt es bereits. In einem neuen Blogeintrag zählt From Software einige Probleme auf, derer man sich bewusst sei und die in Zukunft ausgemerzt werden sollen. Statt einen ungefähren Zeitrahmen zu nennen, richtet man den wartenden Fans jedoch erst mal aus: Wir bitten um eure Geduld.

Diese Probleme werden explizit genannt:

Sensible Maus : Emotionen schön und gut, aber unser liebgewonnener Nager reagiert in Elden Ring ab und zu einfach zu sensibel. Das Problem soll mit einem Patch in der nahen Zukunft behoben werden.

: Emotionen schön und gut, aber unser liebgewonnener Nager reagiert in Elden Ring ab und zu einfach zu sensibel. Das Problem soll mit einem Patch behoben werden. Easy-Anti-Cheat : Der Schutz vor Raubkopien macht Zicken, wenn euer Steam-Username einen sogenannten 2-Byte-Character aufweist. Damit sind allerlei Sonderzeichen gemeint, unter anderem die in unseren Gefilden zahlreich vorkommenden Umlaute wie ä, ö und ü. Die Lösung der Entwickler? Die komme auch hier in naher Zukunft .

: Der Schutz vor Raubkopien macht Zicken, wenn euer Steam-Username einen sogenannten aufweist. Damit sind allerlei Sonderzeichen gemeint, unter anderem die in unseren Gefilden zahlreich vorkommenden Umlaute wie ä, ö und ü. Die Lösung der Entwickler? Die komme auch hier . Performance-Einbrüche: From Software gibt zu Protokoll, dass man langfristig an der Optimierung der Spielperformance arbeiten werde. Wer aktuell Probleme habe, solle vor allem sicherstellen, dass die Grafikkartentreiber auf dem aktuellen Stand sind.

Zum Schluss versichert das Studio noch, dass man an einigen anderen Bug-Fixes und Performance-Verbesserungen arbeite. Auch hier nennt man keinen ungefähren Zeitrahmen.

Technische Probleme in Elden Ring sind bedauerlich, schließlich leidet darunter die ansonsten fantastische Spielerfahrung. Neugierige können in unsere fast 50-minütige Wertungsdiskussion reinhören und -schauen. Dort fachsimpeln Michi, Elena und Géraldine darüber, wie uns Elden Ring derart begeistern konnte.

Wie sind eure bisherigen Erfahrungen mit Elden Ring? Plagen euch technische Macken oder genießt ihr den Spielemeilenstein in vollen Zügen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!