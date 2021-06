Elden Ring zeigt den ersten Gameplay-Trailer mit Release-Datum

Seit Jahren warten Fans auf ein Lebenszeichen von Elden Ring, jetzt ist es endlich soweit. Auf dem Summer Game Fest 2021 wurde ein brandneuer Trailer mit ersten Spielszenen veröffentlicht - und die sehen richtig klasse aus. Und ein Release-Datum gibt es obendrauf!

Wir zeigen euch zuerst mal das Video und verraten unten, welche neuen Infos wir zum neuen Rollenspiel von From Software haben.

Das ist im beeindruckenden Gameplay-Video zu sehen

Reittiere und berittener Kampf - die Pferde scheinen verdammt hoch springen zu können.

Riesige Bossgegner, die denen aus Dark Souls in nichts nachstehen.

Spieler können Magie einsetzen oder ganz klassisch mit Schwertern draufhauen.

Die weitläufige, offene Spielwelt mit verschiedenen Gebieten wie flachen Ebenen, verfallenen Ruinen und finsteren Höhlen.

Schnelle und flüssige Kämpfe, die uns eher an Sekiro als an Dark Souls erinnern.

Drachen!

Nach der ersten Ankündigung bei der E3 2019 war es lange Zeit totenstill um Elden Ring geworden, Fans dachten sich vor lauter Ungeduld sogar schon ihre eigene Lore aus. Jetzt wurden die Wünsche endlich erhört - neben dem spektakulären Trailer wurde auch das Release-Datum veröffentlicht: Am 21. Januar 2022 ist es soweit! Elden Ring erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Wir werden euch in Kürze ein vertiefendes Feature liefern, in dem wir auf jedes Detail des Trailers eingehen - aller Voraussicht nach erscheint es morgen, am 11. Juni 2021. Bis dahin klickt euch gerne schon mal durch unsere Screenshot-Galerie:

Elden Ring - Screenshots aus dem Gameplay-Reveal ansehen

Wie gefällt euch dieser erste Gameplay-Trailer zu Elden Ring? Findet ihr, dass sich das Warten gelohnt hat? Wir freuen uns, von euch in den Kommentaren zu lesen!