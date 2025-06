Elden Ring: Nightreign: Wie gefällt euch das neue Koop-Spiel?

Wie viele Nachtlords habt ihr schon unangespitzt in den Boden gerammt?

Elden Ring: Nightreign ist seit dem 30. Mai spielbar, legte mit über 300.000 gleichzeitigen Spielerinnen und Spielern allein auf Steam einen Raketenstart hin und spaltet seitdem die Community. Denn eines ist klar: Nightreign stellt alles, was ihr in Elden Ring gelernt habt auf den Kopf.

Das kommt bei den Fans der FromSoftware-Spiele gemischt an. Bei Steam steht das Koop-Spiel mittlerweile bei 71 Prozent positiven Steam-Reviews. Die größten Kritikpunkte sind das Fehlen eines Duo-Modus und Crossplay. Zwischen der Kritik finden sich aber auch viele positive Stimmen, die schon am Wochenende viele Stunden in das Besiegen der Nachtlords gesteckt haben.

Jetzt die große Frage: Wie gefällt euch Nightreign? Macht dazu doch am besten bei unserer Umfrage mit:

Schreibt uns euer ausführliches Feedback wie gewohnt auch gerne in die Kommentare! Wir sind gespannt auf das Ergebnis.

Gute Nachrichten für Solisten!

Kritik an Nightreign hagelte es übrigens auch von den Solospielerinnen und -spielern, weil die Bosse im Alleingang kaum zu schaffen waren. Das ändert sich aber nun mit Patch 1.01.1.

Mehr zum Thema Großes neues Update zu Elden Ring: Nightreign macht Solo-Runs endlich weniger qualvoll von Natalie Schermann

Mit dem sollen alle Solisten eine automatische Wiederbelebung pro Bossfight bekommen. Außerdem sollen Gegner und Co. mehr Runen fallen lassen. Die braucht ihr, um aufzuleveln und stärker zu werden. Das Maximallevel in Elden Ring: Nightreign liegt übrigens bei Stufe 15.

Was sind noch weitere Baustellen, die die Entwickler mit den kommenden Patches anfassen müssen? Und was sind Bereiche, die schon gut sind und besser nicht mehr angefasst werden sollten? Auch das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben.

Nur vergesst bitte nicht, oben in unserer Umfrage abzustimmen. Solltet ihr die übrigens nicht sehen, empfehlen wir das Deaktivieren eures Adblockers oder das Öffnen des Artikels in einem Inkognito-Fenster.

Und nun viel Spaß beim Mitmachen und euch allen eine gute Jagd!