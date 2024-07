Elden Ring: Neuer Patch 1.13 nerft OP-Zauber und schraubt weiter an Balance

Elden Ring bekommt einen neuen Patch. Alle Änderungen von 1.13 listen wir euch hier auf.

Nach dem Release des riesigen Addons Shadow of the Erdtree vor rund einem Monat wurden viele Stimmen laut, dass der Elden-Ring-DLC die Schwierigkeit zu stark angehoben hatte. Entwickler FromSoft kontert nun mit Patch 1.13, das noch mehr Änderungen an der Balance im PvP- und im Singleplayer-Modus vornimmt.

Alle englischen Patch Notes findet ihr auf Seite 2 des Artikels.

Was ändert Patch 1.13?

Version 1.13 bringt zahlreiche Anpassungen. Eine kleine Auswahl seht ihr hier:

Einer der aktuell stärksten Zauber Impenetrable Thorns wurde generft

wurde generft Die Angriffskraft und die Schadensnegierung wurden für Summons (außer Mimic Tear) erhöht , wenn sie auf Level 8 oder höher oder Verehrte Geisterasche [5] haben.

, wenn sie auf Level 8 oder höher oder Verehrte Geisterasche [5] haben. Erhöhter Poise-Schaden von normalen Attacken im PvP für u. A. Leichte Großschwerter, Rückhandklingen, Bestienklauen, waffenlosen Kampfstil

für u. A. Leichte Großschwerter, Rückhandklingen, Bestienklauen, waffenlosen Kampfstil Zeitfenster, in denen ihr im PvP unverwundbar seid , wurden für die Skills Raging Beast und Blind Spot und für die Anrufung Miriam's Vanishing verkleinert

, wurden für die Skills Raging Beast und Blind Spot und für die Anrufung Miriam's Vanishing verkleinert Weitere Balance-Anpassungen für Skills, Rüstungen, Zauber, Anrufungen, Aschen

viele Bug-Fixes

Die englischen Patch Notes findet ihr in aller Ausfürlichkeit auf Seite 2 des Artikels oder auf der Steam-Seite von Elden Ring.