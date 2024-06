Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Preload-Zeit und Download-Größe bekannt

Für Shadow of the Erdtree gibt es einen Preload, damit ihr euch möglichst schnell von Bossen verkloppen lassen könnt.

Am 21. Juni erscheint die große und einzige Erweiterung für Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Und damit ihr nicht allzu lange warten müsst, wird es auch wohl wieder einen Preload geben, sodass ihr direkt zum Release loslegen könnt.

Diese, noch inoffizielle Info stammt von den Dataminern, die den Twitter-Account PlayStation Game Size betreiben, und mit ihren Vorhersagen für gewöhnlich richtig liegen.

Wann startet der Preload?

Laut PlayStation Game Size könnt ihr das Spiel ab dem 19. Juni herunterladen.

Da schon beim Hauptspiel der Preload für alle Plattformen gleichzeitig verfügbar war, ist davon auszugehen, dass man beim Release der Erweiterung genau so vorgeht. Es ist also höchstwahrscheinlich egal, ob ihr auf dem PC, der Xbox oder der PlayStation spielt.

8:02 Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist mehr vom Gleichen

Wie groß ist der Preload?

Offenbar müsst ihr etwa 16,5 Gigabyte auf der PlayStation herunterladen, um die Schattenlande erkunden zu können.

Zwar wird der benötigte Festplattenspeicherplatz auf Steam mit 60 Gigabyte angegeben, möglicherweise wurde diese Kennzahl aber auch nur vom Hauptspiel übernommen, und entspricht nicht der tatsächlichen Größe der Erweiterung.

Kleinere Abweichungen bei der Downloadgröße zwischen den verschiedenen Plattformen könnte es allerdings trotzdem geben. Unabhängig davon dürft ihr euch aber darauf einstellen, dass Shadow of the Erdtree riesig wird. Beim Anspielen fühlte sich die Erweiterung für uns außerdem genauso fantastisch wie das Hauptspiel an:

Wollt ihr euch auf den Release der Erweiterung vorbereiten, seid ihr bei uns genau richtig. In unserer Übersicht erfahrt ihr die wichtigsten Details zum Release und den neuen Inhalten, die euch erwarten. Und damit ihr zum Release möglichst schnell in die Schattenlande aufbrechen könnt, haben wir euch in unserem Guide vier Dinge aufgelistet, die ihr bis dahin noch unbedingt erledigen solltet.