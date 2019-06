Electronic Sports Competition - Münchens neues Esport-Festival startet nächste Woche durch

Esport ist ein großer Teil der heutigen Gaming- und Digital-Branche. Das zeigt sich unter anderem auch daran, dass die internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode (ISPO) in diesem Jahr sogar ein eigenes Esport-Festival in München auf die Beine stellt. Auch für 2020 wird bereits die Fortsetzung geplant.

Webedia und MAX sind offizielle Medienpartner der ISPO Digitize 2019, wir werden also für die Dauer des Events immer wieder darüber berichten, auf den Websites und via Social Media.

Das neue Gaming- und Esport-Event Electronics Sports Competition, kurz ES_COM findet 2019 zum ersten Mal vom 5. bis 7. Juli im Anschluss an die Digitalkonferenz ISPO Digitize statt. Auf 5 Areas mit insgesamt 15.000 Quadratmetern plant die Messe München zahlreiche Esport-Events, Turniere, Workshops, Streams und sogar eine eigene kleine Game Jam.

Das erwartet euch auf der ES_COM

Für Esport-Fans und kompetitive Spieler gibt es auf der ES_COM zahlreiche große und kleine Turniere, bei denen fast jeder Besucher mitmachen kann. Vom 5. bis 6. Juli finden Wettkämpfe in verschiedenen Spieledisziplinen statt. Darunter Just Dance mit Rebecca "JustBecci" Raschun als Moderatorin. Dazu kommen weitere Turniere in Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 und Rocket League.

Das große Turnier-Highlight bildet das weltweit größte offline FIFA-Turnier am Sonntag, den 7. Juli im Kongresszentrum München. Bis zu 1.000 Spieler treten dort in Zweierteams gegeneinander an und spielen um ein Gesamtpreisgeld von insgesamt 2.400 Euro und jeder kann mitmachen. Für das FIFA-Match braucht ihr lediglich ein Teilnehmerticket. Alle Information zum FIFA-Turnier, sowie die Teilnahmebedingungen findet ihr im Ticketshop.

Abseits der Turniere können Besucher aber auch selbst und ohne Wettkampfdruck ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen. Neben Just Dance, Super Smash Bros., Mario Kart und FIFA 19 stehen weitere Spiele wie League of Legends und Rocket League an zahlreichen Anspielstationen bereit. Virtual-Reality-Fans können außerdem mit der Hologate in eine VR-Welt eintauchen.

Und wer einfach nur zusehen und sich von der Stimmung eines waschechten Profi-Matches treiben lassen will, schaut sich am Freitag, den 5. Juli das große Showmatch zwischen den beiden Esport-Größen SK Gaming Prime und FC Schalke 04 Evolution an. Zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr treffen die beiden Star-Teams auf der Mainstage aufeinander und lassen ihre virtuellen Muskeln in League of Legends spielen. Das Freundschaftsspiel bleibt aber dennoch ein heiß umkämpftes Match, schließlich befinden sich beide Teams in der letzten Vorbereitung für den Start des Premier Tour Summer Cup 2019.

Mach dein eigenes Spiel

Besuchern, die lieber selbst Hand anlegen wollen, bietet der Workshop "Build your own Game" am 6. Juli die richtige Anlaufstelle auf der ES_COM. An insgesamt 50 Stationen entsteht, zusammen mit zahlreichen Entwicklern der Creative-Plattform Roblox, das erste von den Besuchern selbst gebaute Spiel. Roblox bietet dafür zwei Einführungsworkshops an, für die sich Besucher bereits jetzt schon anmelden können.

Für kreative Köpfe, die heute schon interessante Spieleideen im Kopf haben, hat Roblox zusammen mit Disney außerdem einen Game-Jam-Wettbewerb ins Leben gerufen. Dabei werden Ideen zum kommenden Pixar-Film "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" gesucht. Die besten Einsendungen werden anschließend von den Influencern Lara Loft und DoctorBenx und dem ES_COM-Team ausgewertet. Vier glückliche Gewinner haben dann die Chance ihr Spiel zusammen mit den beiden Influencern und einem eigenen Roblox-Coach auf der ES_COM zu verwirklichen.

Bis zum 29. Juni haben Interessenten noch Zeit, sich für den Wettbewerb registrieren und ihre Spieleideen vorzustellen.

MAX streamt live von der ES_COM

Wer zu Hause bleibt, verpasst also so einiges. Dennoch können wir allen Daheimgebliebenen einen umfangreichen Einblick in die ISPO Digitize und die ES_COM bieten. Auf unserem Twitch-Channel Monsters & Explosions senden wir vom 3. bis 7. Juli live alle großen Shows, Turniere, Events und Workshops aus München im Livestream. Die großen Highlights der vollgestopften Streaming-Tage sind:

Donnerstag, den 4. Juli ab 14 Uhr startet der AMD Rocket League Cup auf der ISPO Digitize

Freitag, den 5. Juli streamen wir ab 19 Uhr das Showmatch zwischen SK Gaming und dem FC Schalke 04

Und am Sonntag, den 7. Juni läuft den gesamten Tag über das große FIFA-Turnier

Monsters & Explosions auf Twitch

Wo gibt's Karten?

Tageskarten für die ES_COM findet ihr bereits für jeweils 10 Euro pro Tag im Ticketshop. Wahlweise steht auch ein 3-Tagesticket für 25 Euro zur Verfügung, mit dem ihr die gesamte ES_COM besuchen könnt. Tickets für das große FIFA-Turnier oder einem der beiden Roblox-Workshops gibt es ebenfalls für jeweils 10 Euro zu kaufen.

Oder ihr versucht euer Glück bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen insgesamt 10 Tagestickets und 10 Teilnahmekarten für das große FIFA-Turnier.