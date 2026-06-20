117 Millionen Aufrufe in 38 Tagen: Dieser Thriller mit zwei Hollywood-Stars ist der neueste Hit von Netflix

Apex beweist bei Netflix Ausdauer. Bildquelle: Netflix.

Mit dem Action-Film War Machine mit Alan Ritchson landete Netflix direkt zu Beginn des Jahres einen Treffer, bei dem Chancen gut standen, dass der Streaming-Dienst diesen 2026 nicht wiederholen würde. Doch wie jetzt klar wird, könnte mit dem Thriller Apex nur wenig später genau das passiert sein.

Apex gegen War Machine

Vor kurzem hat Netflix bekannt gegeben, dass War Machine zwischen dem Release am 12. Februar und dem 1. Juni 2026 unglaubliche 139 Mio. Mal gestreamt wurde. Damit ist es bereits nach so kurzer Zeit der größte Film-Hit seit dem Animationsfilm KPop Demon Hunters, der seit dem Release im Juni 2025 über 600 Mio. aufgerufen wurde.

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Mit dem Thriller Apex ist jedoch schon am 24. April ein weiterer Film bei Netflix erschienen, der War Machine in den Schatten stellen könnte. Der Film mit Charlize Theron und Taron Egerton erreichte innerhalb der ersten 38 Tage 117 Mio. Aufrufe und stand damit innerhalb weniger Wochen nur hinter War Machine.

Der Erfolg von Apex hat eine Besonderheit: Schon zum Start landete Apex direkt in den Netflix-Starts und erwies sich als Erfolg für den Streaming-Dienst, doch das taten auch viele andere Filme vorher - teilweise sogar besser. Und so schnell die Filme in den Charts landen, so zügig verschwinden sie meistens auch wieder. Doch nicht Apex.

Der Film verweilte mehr als sechs volle Wochen unter den aktuell meistgesehenen Filmen auf Netflix und erreichte durch den konstanten Erfolg bis zum 1. Juni 117,8 Mio. Aufrufe. Außerdem konnte Apex im Mai noch in jeder Woche über 6 Mio. neue Streams erzielen. Zum Vergleich: War Machine verzeichnete am 1. Juni 2026 insgesamt 139 Mio. Aufrufe, hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch schon 49 Tage mehr auf dem Buckel.

Die Chancen stehen für Apex gut, den Rekord von War Machine einzuholen. So konnte War Machine in der sechsten Woche nur noch 3,6 Mio. neue Streams verzeichnen, während es bei Apex 6,1 Mio. Aufrufen beinahe doppelt so viele waren.

Darum geht's in Apex

Nachdem die Extremsportlerin Sasha (Charlize Theron) beim Bergsteigen in Norwegen ein schreckliches Schicksal ereilt, vergeht ihr kurzerhand die Lust auf den Sport. Stattdessen zieht sie es jetzt nach Australien, wo sie Wildwasser-Paddeln geht.

Als sie jedoch ihre Ausrüstung verliert, greift ihr der Ortsansässige Ben (Taron Egerton) unter die Arme. Der entpuppt sich jedoch kurzerhand als Psychopath, der Sasha umbringen will. Ein Katz-und-Maus-Spiel in der erbarmungslosen Natur entflammt.