Critical Role: Kommt nach zwei großartigen Fantasy-Serien noch eine dritte? Eine große Folgen-Überraschung spricht jetzt dafür

Viele neue Gesichter gibt es in Season 4 zu sehen! Einige davon haben das Zeug zum Helden. Bildrechte: Amazon MGM.

Critical Role ist eine Gruppe bekannter Schauspieler und Synchonsprecher, die wöchentlich ihre aufwändig produzierten Pen&Paper-Runden überträgt. Vier große Dungeons-&-Dragons-Kampagnen wurden hier bereits gespielt, wobei die vierte Kampagne derzeit noch aktiv läuft.

Von den drei abgeschlossenen Kampagnen wurden zwei als Animationsserien umgesetzt, die beide bei Fans hervorragend ankommen. Doch was ist mit der dritten Kampagne? Aktuell wissen wir noch nicht, ob die Kampagne je eine eigene Serie bekommt – doch ein neuer Hinweis in Folge 7 der 4. Staffel von The Legend of Vox Machina hat die Chance dafür gerade massiv erhöht!

Ab hier noch eine:

Spoiler-Warnung für Folge 7 von Staffel 4 aus The Legend of Vox Machina

1:57 The Legend of Vox Machina: Amazons beste Fantasy-Serie geht in die 4. Staffel

Autoplay

Der große Gastauftritt

Die Rede ist natürlich von Laudna! Falls ihr Folge 7 bereits gesehen habt, wird euch die seltsame Frau aufgefallen sein, die offenbar seit einiger Zeit im geheimen Keller des Anwesens der De Rollos haust. Diese offensichtlich untote Dame wird von Vex'ahlia entdeckt. Anfangs hält sie sie für gefährlich, doch Laudna ist dann überraschend hilfreich – wenn auch unheimlich.

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Überraschend hilfreich und unheimlich umschreibt Laudna perfekt! Es handelt sich hierbei immerhin um den Charakter der Spielerin Marisha Ray in der 3. Kampagne von Critical Role. Laudna wird also von der gleichen Schauspielerin verkörpert wie Keyleth in The Legend of Vox Machina und Beau in The Mighty Nein.

Laudna ist eine untote Hexenmeisterin und ihre Vorgeschichte ist die gleiche wie in der Serie. Sie war eine der Dorfbewohnerinnen, die von den Briarwoods ermordet und aufgehängt wurden, um Vox Machina zu verschrecken. Ihre Hexenmeister-Patronin ist übrigens auch während der Kampagne noch der Geist von Delilah.

Laudna ist später ein Teil der Heldentruppe Bells Hells, die in der dritten Kampagne im Fokus steht. Deren Abenteuer finden jedoch erst etwa 24 Jahre nach den Heldentaten von Vox Machina statt.

Kommt eine dritte Serie?

Dass Laudna in der ganzen Folge so viel Zeit eingeräumt wird, gibt den Fans nun natürlich Hoffnung für eine dritte Serie von Critical Role. Immerhin wäre damit schon eine perfekte Brücke geschlagen und sogar ein Design von Laudna für die Animationsserie läge bereits vor.

Zumal die dritte Kampagne auch in der Vorlage den Zweck hatte, viele Fäden aus den beiden vorherigen Kampagnen zu einem Abschluss zu verweben. Es wäre demnach sehr konsequent, wenn auf Vox Machina und Mighty Nein noch Bells Hells folgen würde.

Eine offizielle Bestätigung ist das zwar noch lange nicht – Laudna könnte ein reines Easter Egg bleiben –, doch sicherlich haben auch die Macher der Serien die Hoffnung, dass Amazon genug Wert in den Fantasyserien sieht, um die Zusammenarbeit fortzusetzen.