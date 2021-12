Elex 2: Muss man von Piranha Bytes heute mehr erwarten?

Auch zu Elex 2 erklingt die alte Leier aus einem Kasten, dessen Kurbel seit 2001 ganz schön, ha, ausgeleiert wurde: Piranha Bytes kann halt nichts anderes. Seit Gothic - das gerade seinen 20. Geburtstag gefeiert hat - macht das Essener Studio gewissermaßen dasselbe Open-World-Spiel, von den Gothic-Fortsetzungen über Risen bis Elex.

Das muss nichts Schlimmes sein. Piranha-Bytes Spiele haben zwar ihre groben Kanten, aber sie haben auch Herz. Das hat nun auch Elex 2. Die Frage ist nur: Reicht das heutzutage noch?

Darüber diskutieren Peter, Dimi und Micha im Podcast.

Denn obwohl Piranha Bytes an einigen Kanten gefeilt, sieht Elex 2 im Vergleich mit modernen Open-World-Spielen wie Red Dead Redemption 2 oder Assassin's Creed: Valhalla buchstäblich alt aus. Nicht nur technisch, ebenfalls in puncto Storytelling. Wie Elex 2 seine Haupthandlung erzählt, wirkt bestenfalls unbeholen - wenn man böse sein will, könnte man es amateurhaft nennen.

Auf der anderen Seite quillt Elex 2 - wie jede Piranha-Bytes-Welt - über vor Details, die strenggenommen nicht nötig wären. Mal belauschen wir nach Abschluss einer Quest noch ein Gespräch zwischen NPCs, mal lösen wir gemeinsam mit Kindern einen Kriminalfall, der uns komplett entgangen wäre, wenn wir einfach - wie in typischen Open-World-Spielen - von Questmarker zu Questmarker gerannt wären.

Diesen zwiespältigen Eindruck kennen wir seit Jahren von Piranha Bytes: Eine glaubwürdige Welt steht Schwächen bei Inszenierung und Technik gegenüber. Müsste das nicht endlich besser werden, erst recht nach der Übernahme des Studios durch THQ Nordic?

Ach ja, und hier noch der versprochene Screenshot-Vergleich (jeweils auf maximalen Grafikeinstellungen):

Weniger schön Schön

