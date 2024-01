»Schreibt uns nicht ab!« - Piranha Bytes äußert sich zu angeblicher Studioschließung

Wie steht es um die Zukunft von Piranha Bytes? Das Studio weckt neue Hoffnung.

Seit Mitte Januar hält nun schon das Rätselraten rund um das Essener Entwicklungsstudio Piranha Bytes zumindest die deutsche Spiele-Community in Atem. Nachdem vor kurzem immer mehr Hinweise auftauchten und schließlich sogar Insider-Quellen über eine bevorstehende Schließung des vor allem für Gothic und neuerdings Elex bekannten Studios berichteten, melden sich die betroffenen Personen jetzt erstmals selbst zu Wort.

In einem Statement an ihre Fans geht das Team von Piranha Bytes auf die zahlreichen Meldungen rund um die angebliche Schließung ein. Dabei werden keine weiteren Details zum Hintergrund offenbart, aber das Team sendet trotzdem ein weitestgehend positives Signal - auch wenn eine unklare Zukunft und bestehende Probleme eingestanden werden. Das uns zur Verfügung gestellte Statement gibt es hier unbearbeitet zu sehen:

Wie geht es mit dem Studio weiter?

Während in den Tagen vor dem Statement auf Basis diverser anonymer Insider-Aussagen die Lage rund um Piranha Bytes eher düster erschien, liest sich das neue Statement eher zuversichtlich. Das Team selbst scheint verhältnismäßig optimistisch, dass es in irgendeiner Form weitergehen wird.

Das deckt sich zum Teil trotzdem mit den vorliegenden Informationen rund um die mögliche Schließung des Studios. Zumindest wird in dem Statement über die Suche nach einem Partner gesprochen, mit dem die Zukunft des Studios gesichert werden könnte.

1:32:14 Eine Legende stirbt: Die Gothic-Macher vor dem Aus

Das passt zu den Meldungen, in denen davon die Rede war, dass der Eigentümer von Piranha Bytes, Embracer/THQ Nordic, auf der Suche nach einem Käufer ist, der das Studio an ihrer statt weiterführen könnte. Diese Verhandlungen scheinen auch weiterhin zu laufen und noch wurde offenbar die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich ein Abnehmer finden lässt.

Der Einschätzung unseres Chefredakteurs Heiko nach könnte sich diese Suche allerdings trotz allem schwierig gestalten, auch aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Games Branche, wo derzeit eher gespart wird, was sich an der seit 2023 anhaltenden Kündigungswelle zeigt.

Mehr über die aktuelle Lage rund um Piranha Bytes und der Embracer Group gibt es hier zu lesen:

Weiterhin handelt es sich bei der ganzen Situation um einen aktiven Prozess, bei dem das letzte Wort noch lange nicht gefallen ist. Wir bleiben auf jeden Fall ganz nah am Geschehen und werden euch informieren, sobald weitere Details rund um die Zukunft von Piranha Bytes zur Verfügung stehen. Nutzt den Kommentarbereich, um euch auszutauschen, aber in einem respektvollen Ton.