Elon Musk: 12 Auftritte in Filmen & Serien, von denen ihr wahrscheinlich noch nichts wusstet

Elon Musk hat in mehr Filmen und Serien mitgespielt, als ihr wahrscheinlich wusstet.

Elon Musk, was für ein verrückter Kerl. Vor rund zehn Jahren galt der südafrikanische Milliardär für viele noch als Real Life Tony Stark . Ein erfolgreicher Unternehmer und Visionär, ja fast ein Genie, das mit seinen technischen Innovationen in den Bereichen Elektrofahrzeugen und Raumfahrt und lässigen Auftritten viele Leute begeistern konnte.

Doch spätestens seit der Coronapandemie hat er viele Fans verloren, indem er Impfgegner unterstützte und Kritiker impulsiv beleidigte. Und auch auf der Social-Media-Plattform Twitter geht es seit der Übernahme durch Musk drunter und drüber, die Verbreitung von Hassrede und Falschinformationen hat enorm zugenommen. Viele Konten von Journalisten und anderen Kritikern wurden hingegen gesperrt.

All das dürfte an den meisten nicht vorbeigegangen sein. Was viele aber wohl nicht wussten: Elon hat bereits in 12 Filmen, Serien und TV-Shows mitgewirkt. Auch wenn seine schauspielerischen Fähigkeiten vielleicht nicht die besten sind, kann man nicht leugnen, dass seine Präsenz auf der Leinwand und im Fernsehen für Gesprächsstoff sorgt. Wir listen euch alle Auftritte hier auf.

Iron Man 2

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Den wohl bekanntesten Auftritt hatte Musk in Iron Man 2, wo der Real Life Tony Stark auf den echten Tony Stark trifft. In der kurzen Szene lobt der Filmheld Musks Merlin-Triebwerke, die in den echten Falcon-Raketen von SpaceX zum Einsatz kommen.

Machete Kills

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Auch in Machete Kills mit Danny Trejo haben Musk und SpaceX einen kurzen Auftritt. Am Ende des Films fliegt Machete mit einer Falcon-Rakete ins All, um den Bösewicht Voz (Mel Gibson) zu jagen. Elon schüttelt ihm die Hand und wünscht ihm viel Glück.

The Big Bang Theory

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In der Comedyserie treffen Musk und Howard Wollowitz, der offenbar sein größter Fan ist, bei der ehrenamtlichen Arbeit in einer Suppenküche aufeinander. Ex-Astronaut Howard und Elon haben als begeisterte Raumfahrt-Fans direkt einen guten Draht zueinander.

Young Sheldon

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Auch im Spin-Off zu The Big Bang Theorie kehrt Elon Musk für einen kurzen Cameo-Auftritt zurück: Dem Milliardär soll es hier nur mithilfe von Sheldons Notizen gelungen sein, seine SpaceX-Rakete erstmals erfolgreich zu landen.

Die Simpsons

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mindestens genauso umstritten wie Musk sind die Simpsons-Folgen ab Staffel 11 und darüber hinaus. 2017 wurde dem Tesla-Gründer eine ganze Folge gewidmet, in der er in einer Rakete im Garten der Simpsons landet. Lisas Reaktion à la OMG, guckt mal, Elon Musk! spricht Bände darüber, warum viele alte Fans heutzutage sich Die Simpsons nicht mehr anschauen.

South Park

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Auch in South Park spielen Musk und SpaceX zeitweise eine große Rolle. In einem größeren Story-Arc wollen Cartman und seine Freundin Heidi Turner die Erde verlassen und zum Mars auswandern - dazu wenden sie sich an Elon. Witziger als der Auftritt des Unternehmers ist aber der von Cher.

Why Him?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In dieser Komödie aus dem Jahr 2016 trifft der von Breaking-Bad-Star Bryan Cranston verkörperte Protagonist Elon Musk auf einer Party und hält einen recht unspektakulären Plausch mit ihm.

Saturday Night Live

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

2021 hatte Elon Musk die Kryptowährung Dogecoin mehrfach auf Twitter erwähnt und unterstützt, was zu einem Anstieg des Dogecoin-Kurses führte. Viele Investoren und Krypto-Bros waren gespannt, ob Musk während seiner SNL-Performance weitere positive Aussagen über Dogecoin machen würde.

Am Ende kam alles anders als erhofft, Musk bezeichnete Dogecoin letztlich als Quatsch und der Kurs der Kryptowährung, die auf einem ollen Internet-Meme basiert, stürzte ein.

Weitere Auftritte von Elon Musk in Film & TV

Rick and Morty : Hier spielt Elon eine Version seiner selbst aus einer anderen Dimension, in dem er Stoßzähne hat und Elon Tusk heißt.

: Hier spielt Elon eine Version seiner selbst aus einer anderen Dimension, in dem er Stoßzähne hat und Elon Tusk heißt. Men in Black: International : Im bis dato letzten MiB-Streifen ist er kurz auf einem Monitor zu sehen, auf dem die Men in Black prominente Aliens überwachen.

: Im bis dato letzten MiB-Streifen ist er kurz auf einem Monitor zu sehen, auf dem die Men in Black prominente Aliens überwachen. Trollland : In diesem Animationsfilm leiht er einem Troll im Hintergrund seine Stimme.

: In diesem Animationsfilm leiht er einem Troll im Hintergrund seine Stimme. SuperMarioGlitchy4: In der beliebten Animationsserie auf YouTube wird Elon im Keller von Mario gefangen gehalten.

Damit der Kommentarbereich nicht gleich Feuer fängt: Was haltet ihr von Elon Musk ... s Schauspielkünsten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!