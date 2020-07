Am 20. September findet die Emmy-Verleihung 2020 statt, wobei die besten TV-Serien des letzten Jahres gekürt werden. Besonders spannend für uns und unsere Leser: Disney+ gelang ein kleiner Rekord. The Mandalorian ist gleich im ersten Jahr in der Kategorie Bestes TV-Drama nominiert - darüber hinaus kommt die Star-Wars-Serie auf insgesamt 15 Nominierungen.

An der Spitze thront dafür Watchmen: HBOs Fortsetzung der Kult-Graphic-Novel des Autors Alan Moore kommt auf stolze 26 Nominierungen. Dahinter reiht sich die Amazon-Produktion The Marvelous Mrs. Maisel mit 20 Nominierungen ein, während sich Netflix und HBO den dritten Platz teilen: Ozark und Succession wurden jeweils 18 mal nominiert.

Rekord für Netflix: Für den Streamingdienst sind die Emmys 2020 bereits ohne gewonnenen Preis ein Fest. Netflix kann dieses Jahr insgesamt 160(!) Nominierungen für sich verbuchen und stößt damit den bisherigen Spitzenreiter HBO vom Thron, der »nur« auf 107 kommt. Das ist im Hinblick auf letztes Jahr ebenso spannend, hinkte Netflix HBO 2019 noch um 20 Nominierungen hinterher.

38 1 Mehr zum Thema The Mandalorian wird nicht nur als TV-Serie auf Disney+ fortgesetzt

Ob The Mandalorian und Watchmen gewinnen und wie viele Preise Netflix letztendlich nach Hause nimmt, erfahren wir spätestens am 20. September 2020, sobald die Verleihung stattfindet.

Im folgenden listen wir euch die wichtigsten Nominierungen der Emmy-Verleihung 2020 auf - einen kompletten Überblick bekommt ihr auf der offiziellen Seite der Veranstaltung. Bevor wir dazu kommen, möchten wir von euch wissen: Was sind eure Lieblingsserien des letzten Jahres? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Nominierungen der Emmys 2020 im Überblick

Bestes TV-Drama

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale

Killing Eve

Ozark

The Mandalorian

Succession

Stranger Things

Beste TV-Komödie

Curb Your Enthusiasm

Insecure

The Good Place

What We Do in the Shadows

Schitt's Creek

The Marvelous Mrs. Maisel

Dead to Me

The Kominsky Method

Bester Hauptdarsteller in einem TV-Drama

Jason Bateman (Ozark)

Billy Porter (Pose)

Brian Cox (Succession)

Jeremy Strong (Succession)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Steve Carell (The Morning Show)

Beste Hauptdarstellerin in einem TV-Drama

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Sandra Oh (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Zendaya (Euphoria)

Bester Nebendarsteller in einem TV-Drama

Thandie Newton (Westworld)

Julia Garner (Ozark)

Samira Wiley (The Handmaid's Tale)

Fiona Shaw (Killing Eve)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Sarah Snook (Succession)

Laura Dern (Big Little Lies)

Meryl Streep (Big Little Lies)

Bester Nebendarsteller in einem TV-Drama

Mark Duplass (The Morning Show)

Billy Crudup (The Morning Show)

Bradley Whitford (The Handmaid's Tale)

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

Matthew Macfadyen (Succession)

Nicholas Braun (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Jeffrey Wright (Westworld)

Beste Gast-Darstellerin in einem TV-Drama

Cicely Tyson (How to Get Away with Murder)

Laverne Cox (Orange Is the New Black)

Harriet Walter (Succession)

Phylicia Rashad (This Is Us)

Cherry Jones (Succession)

Alexis Bledel (The Handmaid's Tale)

Bester Gast-Darsteller in einem TV-Drama

Andrew Scott (Black Mirror)

James Cromwell (Succession)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

Martin Short (The Morning Show)

Jason Bateman (The Outsider)

Ron Cephas Jones (This Is Us)

Bester Hauptdarsteller in einer TV-Komödie

Anthony Anderson (Black-ish)

Ted Danson (The Good Place)

Don Cheadle (Black Monday)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Ramy Youssef (Ramy)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Beste Hauptdarstellerin in einer TV-Komödie

Rachel Broshanan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Christina Applegate (Dead to Me)

Linda Cardellini (Dead to Me)

Issa Rae (Insecure)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Tracey Ellis Ross (Black-ish)

Beste Nebendarstellerin in einer TV-Komödie

Betty Gilpin (GLOW)

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Yvonne Orji (Insecure)

Annie Murphy (Schitt's Creek)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

D'Arcy Carden (The Good Place)

Marin Hinkle (The Marvelous Mrs. Maisel)

Bester Nebendarsteller in einer TV-Komödie

Sterling K. Brown (The Marvelous Mrs. Maisel)

Alan Arkin (The Kominsky Method)

William Jackson Harper (The Good Place)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Mahershala Ali (Ramy)

Daniel Levy (Schitt's Creek)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine)

Beste Gast-Darstellerin in einer TV-Komödie

Wanda Sykes (The Marvelous Mrs. Maisel)

Maya Rudolph (Saturday Night Live)

Maya Rudolph (The Good Place)

Bette Midler (The Politician)

Angela Bassett (A Black Lady Sketch Show)

Phoebe Waller-Bridge (Saturday Night Live)

Bester Gast-Darsteller in einer TV-Komödie

Adam Driver (Saturday Night Live)

Brad Pitt (Saturday Night Live)

Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel)

Fred Willard (Modern Family)

Eddie Murphy (Saturday Night Live)

Dev Patel (Modern Love)

Beste Miniserie

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Bester TV-Film

American Son

Bad Education

El Camino: A Breaking Bad Movie

Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend

Bester Hauptdarsteller einer Mini-Serie

Jeremy Irons (Watchmen)

Hugh Jackman (Bad Education)

Paul Mescal (Normal People)

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Jeremy Pope (Hollywood)

Beste Hauptdarstellerin einer Mini-Serie

Octavia Spencer (Self Made)

Cate Blanchett (Mrs. America)

Shira Haas (Unorthodox)

Regina King (Watchmen)

Kerry Washington (Little Fires Everywhere)

Beste Nebendarstellerin einer Mini-Serie

Uzo Aduba (Mrs. America)

Toni Collette (Unbelievable)

Margo Martindale (Mrs. America)

Jean Smart (Watchmen)

Holland Taylor (Hollywood)

Tracey Ullman (Mrs. America)

Bester Nebendarsteller einer Mini-Serie

Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Jovan Adepo (Watchmen)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend)

Louis Gossett Jr. (Watchmen)

Dylan McDermott (Hollywood)

Jim Parsons (Hollywood)

Beste Talk-Show