Videospiele, Filme und TV-Serien werden aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen von Produktions-Engpässen und Verschiebungen geplant. Staffel 2 der Star-Wars-Serie The Mandalorian könnte jedoch das Kunststück gelingen, den ursprünglich angepeilten Starttermin im Oktober auf Disney+ einzuhalten - oder zumindest noch Ende 2020 zu erscheinen.

Das geht aus einem Bericht von Variety hervor. Dem Portal gegenüber eröffneten Regisseur Rick Famuyiwa und Animation Supervisor Hal Hickel von The Mandalorian Staffel 2, dass die Postproduktion zwar verlangsamt wurde, sich das Team aber dennoch optimistisch zeigt. Hal Hickel beschreibt wie folgt:

"Wir erledigen [unsere Arbeit an der TV-Serie] in der gleichen - wenn nicht sogar in kürzerer - Zeit als bei großen Sommer-Blockbustern. Zusätzlich müssen wir aktuell von Zuhause aus arbeiten. Momentan befindet wir uns im Auge des Sturms, aber wir erledigen unsere Arbeit und ich verspreche, dass die Leute bald wieder ihren Baby Yoda zu Gesicht bekommen werden."

The Mandalorian: Staffel 2 2020 durchaus realistisch

Im Gegensatz zu anderen TV-Serien (wie zum Beispiel Marvels The Falcon and the Winter Soldier) konnten die Dreharbeiten von The Mandalorian noch beendet werden, bevor die Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie dazwischen grätschten.

Entsprechend haben die Verantwortlichen von The Mandalorian aktuell den Luxus, die Post-Produktion an Staffel 2 von zu Hause aus fortzusetzen und möglicherweise sogar für Ende 2020 zu finalisieren - eben wie ursprünglich geplant.

Natürlich ist die Arbeit von zu Hause aus nicht mit zu wenigen Komplikationen und Stolpersteinen verbunden, weswegen der versprochene Starttermin von The Mandalorian Staffel 2 durchaus infrage gestellt werden darf. Sollten es die neuen Folgen der Star-Wars-Serie nicht bis Oktober 2020 auf Disney+ schaffen, dann möglicherweise bis November oder Dezember.

So könnte Staffel 2 von The Mandalorian beispielsweise im Dezember 2020 den ursprünglich für WandaVision vorhergesehenen Starttermin übernehmen. Aktuell hat sich Disney jedoch nicht dazu geäußert, wie es um neue Episoden um Pedro Pascal (Game of Thrones) als Kopfgeldjäger steht.

The Mandalorian bekommt übrigens eine dritte Staffel, während in Season 2 Rosario Dawson (Daredevil, Luke Cage) in der Rolle des Fan-Lieblings Ahsoka Tano auftreten soll.