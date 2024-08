Das Ende von House of the Dragon steht jetzt fest, während George R.R. Martin gleich 7 neue Serien in Aussicht stellt

Das vorletzte Game-of-Thrones-Buchs ist nicht ansatzweise fertig, doch Geroge Martin hat bereits weitere Serien aus seinem Fantasy-Universum angekündigt. Bild: HBO/Wikimedia Commons.

Die 2. Staffel von House of the Dragon ist frisch vorbei. Doch am Ende sind die TV-Pläne des Game-of Thrones-Universums damit noch lange nicht.

Im Gegenteil: Die ersten beiden Staffeln House of the Dragon waren erst der Auftakt zum Krieg. Der wahre Tanz der Drachen hat gerade erst begonnen. Die dritte Staffel ist bereits für 2026 angekündigt, die Dreharbeiten sollen im kommenden Frühjahr beginnen.

Ganz so lange warten müssen Westeros-Fanatiker allerdings nicht: Denn mit A Knight of the Seven Kingdoms steht im nächsten Jahr schon Nachschub für alle Fans in den Startlöchern.

Jetzt steht auch fest, wie es mit der weiteren Zukunft von House of the Dragon aussieht: Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter verriet Showrunner Ryan Condal, dass das Spin-Off rund um den Targaryen-Thronkrieg nach vier Staffeln abgeschlossen sein soll.

Die Handlung dafür sei bereits größtenteils geplant, eine fünfte Staffel sei derzeit nicht vorgesehen. Die von vielen Fans erwartete Schlacht in der Gurgel (Englisch: Battle of the Gullet) wird Condal zufolge in Staffel 3 stattfinden.

1:59 House of the Dragon: HBO lässt schon jetzt hinter die Kulissen von Staffel 2 blicken

Der GoT-Autor verspricht noch mehr

Das ist aber noch nicht alles, denn George R. R. Martin verspricht für die Zukunft noch viel mehr Serien-Content aus dem Game-of-Thrones-Universum. Laut der Branchenwebseite ScreenRant verriet der amerikanische Star-Autor kürzlich bei einem Vortrag in Oxford, dass sich momentan insgesamt sieben GoT-Spin-Offs in der Entwicklung befinden.

Bei drei davon soll es sich Martin zufolge um Realserien handeln, bei vier um Animationsprojekte. Von zwei geplanten Realserien wissen wir sogar bereits den Arbeitstitel: Aegon the Conqueror und Ten Thousand Ships . Eine der Animationsserien soll The Golden Empire heißen, eine andere soll sich mit den Abenteuern der Seeschlange beschäftigen.

Drei Shows wurden bisher entsprechend noch gar nicht offiziell angekündigt und befinden sich in einem sehr frühen Konzeptstadium. Doch selbst wenn einige der geplanten Serien eingestellt würden, dürfte es Game-of-Thrones-Fans in den nächsten Jahren nicht an Nachschub mangeln.

