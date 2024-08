Game of Thrones: 2025 startet die nächste große Serie, jetzt gibt’s erste Szenen zu A Knight of the Seven Kingdoms

An neuen Serien und Spin-offs zu Game of Thrones wird es uns in den nächsten Jahren definitiv nicht mangeln. Nach House of the Dragon geht es mit A Knight of the Seven Kingdoms weiter. Bildquelle: HBO

Staffel 3 von House of the Dragon lässt ein wenig auf sich warten, dafür startet 2025 bereits die dritte große Serie im Universum von Game of Thrones. Die hört auf den schwer verdaulichen Titel A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight und schon jetzt gibt’s einen ersten kurzen Teaser-Trailer dazu.

Seid jedoch gewarnt: Die Betonung liegt hierbei auf kurz . Das vorab veröffentlichte Material kommt gerade mal auf sieben Sekunden, vermittelt aber dennoch einen soliden Ersteindruck von der neuen Serie.

Das sind Dunk & Egg

Zuerst noch ein wenig Kontext zur Story: A Knight of the Seven Kingdoms spielt circa 100 Jahre vor Game of Thrones und dreht sich um den Heckenritter Ser Duncan (Peter Claffey) und seinen Knappen Ei (Dexter Sol Ansell). Was Dunk zuerst nicht weiß: Bei Ei (im Englischen Egg als Spitzname für Aegon) handelt es sich insgeheim um Prinz Aegon Targaryen V!

Einen Blick auf das ungewöhnliche Duo bekommt ihr jetzt im offiziellen Teaser-Trailer zu A Knight of the Seven Kingdoms:

Was ihr sonst zu der neuen GoT-Serie wissen solltet

100 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones ist das Zeitalter der Drachen übrigens längst vorbei. Und natürlich dauert es noch eine ganze Weile, bis Drogon, Rhaegal und Viserion aus ihren Eiern schlüpfen. Aktuell gibt es die feuerspeienden Kreaturen also nur in House of the Dragon zu sehen, zu dem die dritte Staffel 2026 folgen soll.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight startet wiederum 2025 zu einem noch unbekannten Zeitpunkt. Der Dreh für die neue Serie ist bereits im Juni diesen Jahres gestartet. Zum Cast gehören neben Claffey und Ansell unter anderem die folgenden Darsteller:

Finn Bennett (True Detective: Night Country) als Aerion Targaryen

Bertie Carvel (The Crown) als Baelor Targaryen

Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things) als Tanselle

Daniel Ings (The Gentlemen) als Ser Lyonel Baratheon

Sam Spruell (Fargo) als Maekar Targaryen

Übrigens: Wie schon Game of Thrones oder Fire & Blood hat George R.R. Martin auch die Heckenritter-Romane bis heute nicht beendet. Die will er sich aber vornehmen, sobald der 75-jährige Autor endlich mal The Winds of Winter fertig geschrieben hat. Wann das soweit sein soll, steht aber weiterhin in den Sternen.

Mehr zur Zukunft von Game of Thrones, House of the Dragon und Co. könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Habt ihr die Heckenritter-Romane bereits gelesen und wenn ja, wie gut haben sie euch gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Serien-Adaption von HBO? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!