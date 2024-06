Enotria: The Last Song - Das Italien-Soulslike meldet sich mit einer Steam-Demo zurück

Endlich mal ein Soulslike, das anders ist. So haben wir bereits ein früheres Vorschauvideo zu Enotria: The Last Song betitelt und dieser Eindruck verhärtet sich nach dem neuesten Trailer auf dem Summer Games Fest nur noch mehr.

Denn ein brandneuer Trailer zeigt uns: Vorbei sind die Zeiten, in denen wir uns in trüben Sümpfen und kalten Burgen von fiesen Gesellen haben verprügeln lassen. In Enotria herrscht mediterranes Flair, fast als ob FromSoftware Betriebsferien in der Toskana gemacht hätte.

Ab sofort könnt ihr das Spiel sogar ausprobieren. Dazu müsst ihr einfach nur auf die Steam-Seite des Spiels gehen und den rund 11 GB großen Download starten.

Den neuen Trailer vom Summer Games Fest haben wir natürlich auch für euch:

2:00 Enotria: Das mediterrane Soulslike lädt euch mit neuem Trailer zur spielbaren Demo ein

Worum geht's in Enotria überhaupt?

Enotria spielt in der sonnengefluteten - aber dennoch brandgefährlichen - Welt namens Canovaccio. Jeder Bewohner dieses Reiches erfüllt eine vorbestimmte Rolle und trägt eine dazu passende Maske. Nur einer kann sein Schicksal frei wählen, nämlich euer Held, der sogenannte Maskenlose.

Eure Aufgabe ist es also, die Autoren zu finden und ihnen den Garaus zu machen, damit auch die restlichen Bewohner Canovaccios endlich frei von ihrem auferzwungenen Leid sind.

Ihr ahnt womöglich bereits, was der Clou des Spielprinzips ist: Die Masken der besiegten Gegner könnt ihr an euch nehmen und aufsetzen, um so neue Fähigkeiten zu erhalten. Jede hat Stärken und Schwächen, ihr müsst euch also klug an jede Situation anpassen, was durchaus eine Prise Taktik in die gewohnt brutal schweren Kämpfe bringt.

Weitere News und Trailer vom Summer Games fest findet ihr hier:

Werdet ihr Enotria mal ausprobieren oder kann euch das bislang Gesehene noch nicht so überzeugen? Würdet ihr euch wünschen, dass es häufiger im Rahmen von großen Events auch mal Demos zum Ausprobieren gibt, statt immer nur Trailer und Release-Termine? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema doch gerne mal in die Kommentare!