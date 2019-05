Live-Video von MONSTERSANDEXPLOSIONS auf www.twitch.tv ansehen

Seit Tagen verdichten sich die Hinweise, dass heute um 19 Uhr weltweit das neue Call of Duty angekündigt wird. Und wir sind live dabei. Erste Leaks haben den Reveal bereits vorweggenommen: Infinity Ward wird allem Anschein nach ein neues Modern Warfare enthüllen. Ein vager Teaser wurde bereits veröffentlicht.

Das reicht uns als Grundlage, um den Reveal im MAX-Livstream zu begleiten. Vor der Kamera hockt Christian Fritz Schneider, der so ziemlich jede Call-of-Duty-Kampagne rauf- und runtergespielt hat. An seiner Seite Dimi Halley, der über die Jahre sowohl im Single-, als auch im Multiplayer diverse CoD-Teile für die GameStar begleitet hat. Seid dabei, wenn wir uns gemeinsam anschauen, was Activision da in der Hinterhand hat.

Der Stream ist bereits live: Wir streamen von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr. Ihr könnt live Fragen stellen, unsere Einschätzung einholen und euch mit uns austauschen. Den Leaks zufolge soll Call of Duty dieses Jahr »wieder schockieren«. Was immer das heißen soll - wir diskutieren es mit euch.