Das neue Call of Duty im Jahr 2019, das wahrscheinlich auf den Namen Call of Duty: Modern Warfare hört, wird am Donnerstag um 19 Uhr unserer Zeit offiziell enthüllt. Um Fans den bevorstehenden Reveal schmackhaft zu machen, veröffentlichte Activision Blizzard einen kurzen Teaser-Trailer:

Going Dark pic.twitter.com/gysaUrs0qt — Call of Duty (@CallofDuty) May 29, 2019

Was steckt dahinter?

Die Wellenlängen-Animation gibt tatsächlich einen Hinweis auf Modern Warfare. Zu sehen war etwas ähnliches etwa im Intro von Call of Duty: Modern Warfare 3.

Ein Leak, der von Journalist Jason Schreier bestätigt wurde, behauptete ebenfalls, das neue CoD höre auf den ausgefallenen Namen Call of Duty: Modern Warfare. Das ist wenig, aber zumindest wissen wir jetzt, wann wir mit mehr Details rechnen können: Am Donnerstag um 19 Uhr.

Wir werden den Reveal natürlich live begleiten, ihr erfahrt also alles zu CoD 2019 pünktlich um 19 Uhr hier auf GameStar. Was wir schon jetzt über das neue Call of Duty wissen und was noch Spekulation ist, lest ihr in diesem Artikel über CoD 2019.