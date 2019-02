Am Nachmittag des 12. Februar kam es laut Kotakus Jason Schreier auf dem Mitarbeiterparkplatz von Activision Blizzard zu zahlreichen Umarmungen unter Kollegen. Es flossen viele Tränen. Denn es kursierten bereits Gerüchte, dass der Publisher in großem Maße Stelle streichen würde - nur war noch nicht sicher, wen es treffen würde. Nun haben wir Gewissheit: Activision Blizzard trennt sich von knapp 8 Prozent der eigenen Belegschaft. Gemessen an den 9.600 Mitarbeitern des Konzerns verlieren also etwa 800 Leute ihren Job.

Activision, Blizzard, King, and some Activision studios were hit hard this afternoon. Word is that some of those laid off at Blizzard had been at the company for 10, even 15 years. What a devastating day. Condolences to everyone who lost their jobs.