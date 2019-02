Die Spielebranche mag mitunter ein harter Konkurrenzkampf sein, sie hält aber auch zusammen. Das beweisen zahlreiche Spiele-Entwickler mit Stellen- und Hilfsangeboten für die 800 Mitarbeiter, die Activision Blizzard jüngst vor die Tür gesetzt hat.

Auf Twitter machen manche Studios gleich selbst Angebote. So verlinkt zum Beispiel Rollenspiel-Entwickler Obsidian auf seine Job-Seite und spricht sein Mitgefühl aus. Auch Gearbox erklärt, dass man gerade Artists, Programmierer, Producer und mehr suche.

Our heart goes out to those who were affected in the recent layoffs at Activision Blizzard. We do have a few positions available: https://t.co/7hO1RzRDc1

Unter den Hashtags #gamdevjobs und #gamejobs sammeln sich zahlreiche weitere Angebote und solidarische Botschaften an die entlassenen Mitarbeiter. Es gibt sogar ein Google-Dokument, das eine Übersicht über alle Jobangebote bietet.

Die 800 gestrichenen Stellen machen etwa 8 Prozent der Angestellten von Activision Blizzard aus. Einige der betroffenen Mitarbeiter waren laut Jason Schreier von Kotaku sogar 10 oder 15 Jahre im Unternehmen. Auch er spricht sein tiefes Mitgefühl aus.

Zu den Entlassenen gehört auch WoWsAssistant-Community-Manager Ythisens, der die Entscheidung des Publishers sehr bedauert:

As of today I’m no longer an employee of @Blizzard_Ent. Wasn’t my choice. I wanted to retire here. I was just laid off from my dream job.



Probably not best for me to tweet right now but it was an honor being your CM @Warcraft community. I love all of you.