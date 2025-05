Einer der Entwickler von The Witcher 3 stellt eigene Mods ins Netz, die für mächtig Stimmung sorgen

Unter anderem wird sich die Quest »Beyond Hill and Dale« vorgenommen.

The Witcher 3 ist ja bereits im Vanilla-Zustand schon ein echter Stimmungsknüller. Nichtsdestoweniger hat das Rollenspiel mittlerweile schon zehn Jahre auf dem Buckel – genug Zeit für die Community noch mehr rauszuholen.

Für gewöhnlich sind es die Fans, die sich in ihrer Freizeit die Entwicklerhosen überstreifen und ihre Lieblingsspiele mit Mod-Inhalten ausstatten. Aber hin und wieder justieren auch die Entwickler selbst nochmal unoffiziell nach. So tat es auch der Narrative Director und Quest Designer Philipp Weber, der gleich zwei kostenlose Stimmungs-Mods nachlieferte.

Die »originale Vision« von Beyond Hill and Dale

Unter anderem hatte Philipp an der DLC-Quest »Beyond Hill and Dale« mitgewirkt. Im Spiel glänzte die Quest mit einem recht fröhlichen Märchen-Anstrich, doch ursprünglich sei eine andere Stimmung vorgesehen gewesen. Mit der 2024 veröffentlichten Mod »Golden 'Beyond Hill and Dale'« wollte der Entwickler diese originale Vision doch noch ins Spiel bringen.

Beyond Hill and Dale im Original Beyond Hill and Dale in der Mod

Beyond Hill and Dale ist eine der Hauptquests in der Erweiterung Blood and Wine. Geralt begibt sich hier in eine märchenhafte Parallelwelt, die an ein Märchenbuch erinnert. Diese Welt gehört zur Kindheitserinnerung von Syanna, eine der zentralen Figuren des DLCs.

Zu Beginn der Arbeit an dieser Quest hatte das Entwicklerteam ein eher melancholisches Bild vor Augen, das sich die klassischen Geschichten der Gebrüder Grimm zum Vorbild nimmt. Wir erinnern uns: Die bestanden selten aus Glitzer und Regenbögen.

Im Verlauf der Entwicklung hatte man sich jedoch für ein anderes Bild entschieden, das sich mehr an der kindlichen Vorstellung des Charakters Syanna orientierte. Um die ursprüngliche Vision doch noch in Aktion zu sehen, baute Philipp für die Mod die Umgebung um und setzte andere Lichteffekte ein. So erinnert der Look des Fairytale Lands weniger an Disney und mehr an die Gebrüder Grimm.

Sonne über Skellige? Wer braucht sowas?

Für die Complete Edition von The Witcher 3 überarbeitete Philipp 2022 offiziell das Wetter in den Regionen Weißgarten und Nowigrad. Statt Sonne und Sturm sollte es auch noch irgendwas dazwischen geben, deshalb wurde die Wetterbedingung »grauer Himmel« implementiert – alles andere wäre ja auch unrealistisch.

Leider schaffte es Philipp nicht, diese Neuerung auch für die Küstenregion Skellige einzubauen. Da musste er dann eben später nochmal im privaten Rahmen ran. Mit der Mod »Overcast Sky for Skellige« zaubert ihr ein fröhliches Grau in den Himmel über den Inseln. Begleitet wird das nordische Wetter von stimmungsvollem Nebel und kann je nach Tageszeit anders wirken.

Angeln ohne grauen Himmel würde sich auch irgendwie falsch anfühlen. Bildquelle: Benzenzimmern

Das sind übrigens nicht die ersten Witcher-Mods von Philipp. Bereits vor seiner Arbeit bei CD Project Red veröffentlichte er inoffizielle Spielerweiterungen für The Witcher 2 und Skyrim. Über diese Arbeit schaffte er es letzten Endes auch einen Fuß in die Gamingbranche zu bekommen. Das polnische Studio wurde so auf ihn aufmerksam und lud ihn zu einem Einstellungstest ein. Manchmal werden Träume doch wahr.

In unserer Themenwoche könnt ihr übrigens noch viel mehr Artikel zu The Witcher 3 auf GameStar finden. Schaut einfach mal oben in der Linkbox vorbei.