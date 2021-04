Bei Epic gibt es ab jetzt ein brandneues Adventure kostenlos

Wie jeden Donnerstag um 17 Uhr gibt's auch in dieser Woche wieder ein kostenloses PC-Spiel im Epic Games Store abzugreifen. Nachdem zuletzt das Cyberpunk-Abenteuer Tales of the Neon Sea verschenkt wurde, könnt ihr ab sofort die zweite Staffel von 3 Out of 10 gratis abstauben - und zwar direkt zum Release! Wie schon Total War Saga: Troy erscheint das Adventure für kurze Zeit kostenlos im Epic Store.

Ihr benötigt dafür lediglich einen Epic Account und müsst das Angebot bis zum 15. April 2021 um 16:59 Uhr wahrnehmen. Besucht dazu einfach den folgenden Link und sichert euch das Spiel mit nur wenigen Klicks:

Hier geht's zum Download

Sicherlich haben viele von euch inzwischen dutzende Spiele gesammelt, ohne diese jemals überhaupt installiert zu haben. Zeit ist schließlich kostbar. Aber wer weiß - vielleicht ist 3 Out of 10: Season Two ja diesmal genau das richtige Spiel für euch? Diese Frage klären wir in diesem Artikel.

Darum geht's in 3 Out of 10: Season Two

3 out of 10: Season Two ist natürlich die Fortsetzung von 3 Out of 10: Season One, welches im September 2020 ebenfalls im Epic Store direkt zum Release verschenkt wurde.

Das Adventure, das sich selbst als spielbare Sitcom beschreibt, ist eine Mischung aus Cartoon-Serie und Videospiel, bei dem die Entwickler besonderen Wert auf Humor und eine ansprechende Story gelegt haben.

Im ersten Teil beginnt ihr euer Abenteuer als junge Grafikerin Midge, die einen neuen Job beim wohl schlechtesten Entwicklerstudio der Welt beginnt. Ihr Vorgänger Javier hatte mit Burn Out zu kämpfen und ist wortwörtlich an seinem Arbeitsplatz explodiert. Und jetzt seid ihr der neue Javier.

Wie in jeder Sitcom gibt's haufenweise charismatische Charaktere, denen ihr im Verlauf der Handlung begegnet: Unter euren Mitarbeitern finden sich beispielsweise ein paranoider Künstler mit Aggressionsproblemen, ein an Wall-E erinnernder Roboter sowie eine liebevolle Sekretärin mittleren Alters. Präsentiert wird das Ganze in einer einzigartigen Comic-Optik, die ihr euch im Trailer ansehen könnt:

Das Ziel dieser Bande ist es, endlich einen großen Gaming-Hit zu veröffentlichen. Allerdings hat die Truppe es bisher nicht geschafft, für eines ihrer Spiele eine höhere Bewertung als drei von zehn Punkten von Kritikern zu bekommen - daher auch der Titel 3 Out of 10.

Ob das Spielestudio dieses Ziel im ersten Teil erreicht hat, können wir aus Spoiler-Gründen an dieser Stelle nicht verraten. Was wir euch aber sagen können: Mit Season 2 wird die Handlung des Vorgängers, die mit einem großen Cliffhanger endete, endlich fortgesetzt.

Für wen lohnt sich der Download?

3 Out of 10 richtet sich - genau wie der erste Teil - an Freunde von Story-lastigen Spielen und Adventures. Spielerisch erinnert das Spiel wieder an ein Life is Strange, allerdings natürlich mit einer deutlich weniger ernsten und dafür viel humorvolleren Geschichte.

Aufgepeppt werden diese Adventure-Abschnitte durch kleine Minispiele: Im ersten Teil gab es Geschicklichkeitsspiele, Rennen, Kämpfe und sogar Rundentaktik-Einlagen. Was euch in Season 2 erwartet, ist bislang noch nicht bekannt - aber wir sind uns sicher, dass die Entwickler auch hier wieder zahlreiche kreative Einfälle hatten. Im obigen Trailer lassen sich beispielsweise schon kurze Jump-and-Run-Passagen entdecken.

Wenn ihr also immer noch traurig über das Ende von Sitcoms wie How I Met Your Mother, Friends oder The IT Crowd seid und am liebsten selbst Teil einer solchen Clique wärt, solltet ihr euch 3 Out of 10 mal ansehen.