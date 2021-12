Epic Gratis-Aktion: 15 Tage ein Spiel geschenkt, welches gibt’s heute?

Mögt ihr Geschenke? Blöde Frage, wer mag die nicht! Der Epic Store treibt es auf die Spitze und beschenkt euch von heute an stolze 15 Tage lang mit einem Gratis-Spiel. Das heißt aber natürlich auch: Ihr müsst euch beeilen, da ihr jedes Mal nur 24 Stunden Zeit habt! Daher lohnt ein täglicher Blick in diesen Artikel, wo wir euch stets informieren, welches Spiel es derzeit für lau gibt.

Alle Infos zur Weihnachts-Aktion im Epic Store

Wie lange geht die Gratis-Aktion? Der Geschenkemarathon startet am 16. Dezember 2021 und geht dementsprechend bis zum 30. Dezember 2021. Jeden Tag um 17 Uhr gibt es ein neues Spiel.

Ersetzt die Weihnachtsaktion die normalen Donnerstags-Spiele? Ja, die normalen Gratis-Titel jeden Donnerstag werden von dieser Aktion ersetzt. Donnerstags könnt ihr euch also nicht über gleich 2 Spiele freuen, aber man soll ja auch nicht zu gierig werden.

Wo und wie kann ich mir das Gratis-Spiel sichern? Das Prozedere bleibt unverändert. Besucht die Aktionsseite im Epic Store und klickt dort auf die Schaltfläche Holen . Schließt den Bestellvorgang ab und freut euch anschließend über ein weiteres Spiel in eurer immer größer werdenden Bibliothek.

Dieses Spiel gibt es heute im Epic Store geschenkt

Shenmue 3

Genre: Action-Adventure | Release: 19. November 2019 | Angebot gilt bis: 17. Dezember, 17 Uhr

Open Worlds können in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr groß genug sein. Ständig überbieten sich Spiele mit immer umfangreicheren Welten samt unzähliger Quests und Aktivitäten, denen ihr darin nachgehen könnt. Wem dieser Trend zuwider ist, sollte sich das japanische Actionspiel Shenmue 3 unbedingt genauer anschauen.

Worum geht's? Darin schlüpft ihr wie schon in den beiden Vorgängern in die Haut des jungen Kampfkünstlers Ryo Hazuki. Der machte sich bereits im ersten Teil auf die Suche nach dem Mörder seines Vaters und diese Aufgabe hat auch im jüngsten Ableger noch immer Bestand. Offenbar ist er nicht die beste Spürnase - oder der Übeltäter kann sich gut verstecken.

In Shenmue 3 führt ihn seine Suche in die chinesische Provinz Guilin. Dort trifft er das Mädchen Shenhua Ling, mit deren Hilfe er seine Mission weiter verfolgt. Im Verlauf der Handlung trifft er skurrile Charaktere, die teilweise auch vor Klischees triefen, etwa der Kampfkunst-Meister, der euch erst nach einer Prüfung (Hühner fangen!) unterweist.

Das Gameplay ist ein Mix aus Erkundung, Dialogen, Rätseln und eher gemächlichen Kämpfen. Vor allem die Spielwelt lädt zum ausführlichen Besichtigen ein, da es überall vor charmanten Details und kleinen Geschichten nur so wimmelt.

Shenmue 3 - Screenshots ansehen

Klingt ja alles schön und gut, aber macht das denn auch Spaß? Das könnt ihr auf zwei Arten herausfinden: Erstens könnt ihr euch das Spiel ja ohnehin jetzt für lau sichern und einfach reinspielen. Zweitens seid ihr nur einen Klick davon entfernt, in unserem Test die Stärken und Schwächen von Shenmue 3 in aller Ausführlichkeit zu erfahren:

25 4 Test Shenmue 3 lässt uns in der Vergangenheit schwelgen

Das besondere an Shenmue 3 ist vor allem seine Entstehungsgeschichte. Denn das Spiel war fast zwei Jahrzehnte lang in Entwicklung. Der Schöpfer Yu Suzuki hat sich also offensichtlich Zeit gelassen, um seine Vision endlich umzusetzen.

Wie es mit der Serie weitergeht, ist noch nicht offiziell bekannt. Ein vierter Teil ist aber denkbar, da Suzuki die Geschichte rund um Ryo auf jeden Fall zu Ende erzählen möchte. Hoffen wir mal, dass Fans nicht erneut zwanzig Jahre warten müssen.