Epic Adventskalender: 17 Spiele werden zu Weihnachten verschenkt, das gibt's heute

Heute, Gamer, wird's was geben, heute werden wir uns freuen!

Wie in den vergangenen zwei Jahren spielt der Epic Store wieder Weihnachtsmann. Gleich 17 Spiele werden in den kommenden Tagen verschenkt! Das können mal ein und auch mal mehrere Titel pro Tag sein, aber keine Sorge: Verpassen könnt ihr eh nichts, denn ihr wart ja das ganze Jahr artig und lest fleißig auf GameStar.de, weshalb ihr diesen Artikel ohnehin täglich aufrufen werdet, nicht wahr?!

Denn hier informieren wir euch jeden Tag über das aktuelle Gratis-Spiel! Und wenn ihr wissen möchtet, welche Titel an den vorherigen Tagen verschenkt wurden, findet ihr auf Seite 2 ein Archiv. Nun folgen noch ein paar wichtige Infos zur Epic Adventskalender-Aktion, dann geht es auch schon mit Spielen los.

Alle Infos zur Weihnachts-Aktion im Epic Games Store

Wie lange geht die Gratis-Aktion? Vom 13. Dezember 2023 bis zum 11. Januar 2023 dauert die Aktion diesmal an. Das letzte Gratis-Spiel könnt ihr innerhalb der kompletten letzten Woche abholen.

Diese Spiele gibt es heute bei Epic geschenkt

DNF Duel

0:46 DNF Duel - Trailer zum Fighting-Spiel

Genre: Beat ’em up

Beat ’em up Release: Juni 2022

Juni 2022 Wird verschenkt bis: 21. Dezember 2023 um 16:59 Uhr

DNF Duel ist eigentlich nur ein Ableger des Rollenspiel-Fighting-Hybriden Dungeon Fighter Online. Dennoch geht es hier ordentlich zur Sache, weshalb der Titel auf eigenen Beinen stehen kann. Hier wird auf RPG-Mechaniken gepfiffen, stattdessen pfeifen hier nur die Ohren eurer Kontrahenten, wenn ihr sie ein paar Mal mit euren Fäusten gestreichelt habt.

Es gibt einen Story-Modus, der erzählerisch jedoch kein Highlight sein soll. Außerdem könnt ihr euch sowohl lokal als auch online mit anderen Spielern messen oder erst einmal in Ruhe offline trainieren. In Sachen Umfang werden 16 Kämpferinnen und Kämpfer geboten.

Das Besondere an der Optik: Während die Spielfiguren im 2D-Anime-Look dargestellt werden, setzen die Arenen auf einen sehr hübschen 2,5D-Stil.

Könnt ihr etwas mit dem heutigen Spiele-Geschenk anfangen oder hättet ihr euch einen anderen Titel gewünscht? Spannende Frage eigentlich, lasst uns das vertiefen: Wenn ihr frei wählen dürftet, welche Spiele sollten eurer Meinung nach in den kommenden Tagen unter dem Epic-Weihnachtsbaum liegen? Schreibt uns eure Favoriten gerne in die Kommentare!