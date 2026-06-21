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Haben sich E.T. und Elliot je wiedergesehen? Nach 44 Jahren löst Steven Spielberg persönlich eines der größten Sci-Fi-Mysterien auf

Steven Spielberg hat verraten, ob sich der Alien E.T. und der Junge Elliot nach ihrem emotionalen Abschied je wiedergesehen haben.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
21.06.2026 | 10:19 Uhr

E.T. dürfte fast jeden Sci-Fi-Fan zu Tränen gerührt haben. Bildquelle: United International Pictures. E.T. dürfte fast jeden Sci-Fi-Fan zu Tränen gerührt haben. Bildquelle: United International Pictures.

Der Sci-Fi-Klassiker E.T. - Der Außerirdische gilt bis heute als einer der besten und emotionalsten Filme überhaupt. Der herzzerreißende Abschied zwischen dem 10 Jahre alten Elliot (Henry Thomas) und dem Außerirdischen hat Millionen Menschen zu Tränen gerührt. Aber war der eigentlich für immer oder haben sich die beiden irgendwann wiedergesehen? Dazu gibt es jetzt eine offizielle Antwort.

Auf Wiedersehen oder leb wohl?

Im Rahmen der Promo-Phase für Steven Spielbergs neuen Sci-Fi-Film Disclosure Day waren er sowie die beiden Stars Emily Blunt und Josh O’Connor zu Gast in der Interview-Show Happy, Sad, Confused von Josh Horowitz. Dabei kamen sie auch auf Spielbergs legendären Filmklassiker E.T. zu sprechen.

Video starten 1:58 E.T. - Der Außerirdische entführt uns im Trailer zurück ins Jahr 1982

Dabei enthüllte der Regisseur, dass Elliot seinen außerirdischen Freund nach dem Abschied im Film niemals physisch wiedergesehen hat. Auf der psychischen Ebene ist das alles aber etwas komplizierter. Spielberg sagte dazu:

Er hat ihn niemals wiedergesehen. Aber er hat von ihm geträumt. Es gab also eine psychische Verbindung zwischen den beiden. Vielleicht hast du mitbekommen, als E.T. Elliot ihn hier [auf der Stirn] angefasst hat und sagt, ich werde genau hier sein. Das war für den Rest von Elliots Leben.

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Beinahe hätte es eine Fortsetzung gegeben

E.T. spielte bei einem Budget von etwa 10,5 Mio. US-Dollar sagenhafte 797 Mio. US-Dollar ein. Kein Wunder also, dass kurz darauf an einer Fortsetzung gearbeitet wurde. In der sollte der Heimatplanet des Außerirdischen gezeigt werden.

Spielberg und die Screenwriterin Melissa Mathison schrieben sogar schon an einem Skript. Doch dann intervenierte Spielberg und argumentierte, dass ein zweiter Teil die Unschuld des Originals rauben würde, und das Projekt wurde eingestampft.

Dort wäre das Mysterium um das Wiedersehen zwischen E.T. und Elliot vermutlich aber nicht gelüftet worden. Das lässt zumindest die offizielle Romanfortsetzung E.T. Das Buch vom grünen Planeten von William Kotzwinkle vermuten. Das 1985 erschienene Buch übernahm teilweise Spielbergs Ideen, zu einem richtigen Wiedersehen kam es darin jedoch nicht.

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