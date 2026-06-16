Herr der Ringe: Beim Gollum-Film ist jetzt »das elbenhafteste Gesicht in ganz Hollywood« offiziell mit dabei und laut Fans ist das Casting perfekt

Anya Taylor-Joy (links) wird an der Seite von Lee Pace (rechts) zu sehen sein. Bildquelle: Warner Bros./New Line Cinema/Universal Pictures

Die Besetzungsliste des nächsten Herr-der-Ringe-Films The Hunt for Gollum ist schon vollgepackt mit großen Namen. Neue Gesichter wie Kate Winslet, Jamie Dornan und Leo Woodall, aber auch alte Mittelerde-Experten wie Ian McKellen, Elijah Wood und Lee Pace kehren in ihre alten Rollen zurück.

Jetzt schnappen sich Warner Bros. und New Line Cinema den nächsten großen Star für den ersten Live-Action-Kinofilm seit Der Hobbit 3. Dune-Schauspielerin Anya Taylor-Joy wird bald als Sindar-Elbin Seren zu sehen sein, die als »vertrauenswürdige, tödliche Agentin von König Thranduil (Lee Pace)« agiert.

Hier könnt ihr euch das Ankündigungsvideo auf dem offiziellen X-Account von Warner Bros. anschauen. Dort wird Taylor-Joy mit einem fröhlichen »Willkommen zur Jagd« vorgestellt:

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Das perfekte Casting

Fans können sich keine bessere Besetzung für eine Elbin vorstellen als Anya Taylor-Joy. Auf Reddit wird viel über ihr ohnehin schon elbenhaftes Aussehen gesprochen. Wenn es nach der Community ginge, bräuchte die 30-jährige Schauspielerin nicht einmal Make-up und ihre Haare können auch genau so bleiben.

Andere hingegen freunden sich nur schwer mit der Idee des Films an, der von der titelgebend Suche nach Gollum handelt. Die ereignet sich etwa parallel zu Die Gefährten, nachdem Gollum den Einen Ring an Bilbo Beutlin verloren hat.

Wir haben euch einige Reaktionen in einer kleinen Liste zusammengetragen:

Sie müssen sie sogar schminken, damit sie weniger wie eine Elbe aussieht. – InsuranceByBill

– InsuranceByBill Das elbenhafteste Gesicht in Hollywood. Perfekte Besetzung. – IC*mCoffee

– IC*mCoffee Ich weiß, dass sie schon immer eine Elbe in „Der Herr der Ringe“ spielen wollte, deshalb freue ich mich, dass sie endlich die Gelegenheit dazu bekommt. – LastNightInDriver

– LastNightInDriver Ich kann immer noch nicht glauben, dass dieser Film tatsächlich gedreht wird. Ich freue mich darauf, wieder in das „Herr der Ringe“-Universum einzutauchen, aber das Konzept hinter diesem Film klingt bisher nicht besonders ansprechend. – Wendorfian

– Wendorfian Eine absolut perfekte Besetzung! Da sollten sie mit der Geschichte besser was auf die Beine stellen! – Jfragz40

– Jfragz40 Da stimme ich zu. Das ist vielleicht die beste Nachricht, die ich bisher über diese Produktion gehört habe. – tinticred

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Autoplay

Im Reddit-Beitrag wird mehr als deutlich, dass einige Fans dem Film noch eher skeptisch gegenüberstehen. Sobald neue Infos und ein erster Trailer eintrudeln, kann sich das Blatt allerdings noch wenden.

The Hunt for Gollum erscheint voraussichtlich am 16. Dezember 2027 und im Regiestuhl sitzt Sméagol-Darsteller Andy Serkis. Peter Jackson und Philippa Boyens sind weiterhin als Produzenten involviert.