Harry Potter: Die HBO-Serie castet endlich die Figur, die in den Filmen komplett ignoriert wurde

Links seht ihr Peeves aus Hogwarts Legacy. So ungefähr könnte Peter Serafinowicz (rechts) also in der Serie aussehen. Bildquelle: Warner Bros./HBO/Netflix

Im November 2001 landete der erste Harry-Potter-Film in den Kinos. Doch auf einen Buchliebling mussten Fans damals verzichten: Peeves, der Poltergeist. Und das, obwohl sogar Aufnahmen des britischen Komikers Rik Mayall (The Young Ones, Bottom) in der Rolle existierten.

Das damalige Problem: Es blieb keine Zeit mehr übrig, um die Szenen mit CGI zu rendern. Und damit war das Schicksal von Peeves besiegelt – er fehlte in der gesamten Filmreihe. HBO will der Figur aber jetzt das langersehnte Live-Action-Debüt ermöglichen und der passende Darsteller ist jetzt auch endlich gefunden.

Englischer Komiker wird zu Peeves

Wie Variety berichtet, wird der britische Darsteller, Synchronsprecher und Comedian Peter Serafinowicz zum Poltergeist und geht nicht nur den Schülern, sondern auch den Lehrern von Hogwarts mit seinen Streichen gehörig auf die Nerven.

Der 53-jährige Schauspieler feiert am Set dann sogar eine kleine Reunion mit seinem ehemaligen Co-Star Nick Frost, der in der Serie Rubeus Hagrid spielt. In Edgar Wrights Shaun of the Dead waren die beiden als Ed und Pete zu sehen.

Serafinowicz war ebenfalls in anderen großen Hollywood-Produktionen wie John Wick 2, Guardians of the Galaxy oder Spy: Susan Cooper Undercover zu sehen. In Star Wars Episode 1 lieh er dem Charakter Darth Maul seine tiefe Stimme.

Abseits der Bücher war Peeves bisher nur in diversen Videospielen des Universums wie etwa Hogwarts Legacy oder den klassischen Spielen zur Filmreihe zu sehen.

2:04 Harry Potter: HBO zeigt endlich den ersten Trailer zur neuen Zauberer-Serie – und wir müssen nur noch bis Weihnachten warten!

Autoplay

Wann erscheint Staffel 1 von Harry Potter?

Die Dreharbeiten sind im Sommer 2025 gestartet und dauern weiterhin an. Die ersten Folgen der Serie sollen allerdings bereits Weihnachten 2026 auf HBO Max erscheinen. Der offizielle Titel der ersten Season lautet natürlich »Harry Potter und der Stein der Weisen.«

Ein genaues Release-Datum gibt’s noch nicht. Da Weihnachten jedoch in den USA traditionell am 25. Dezember gefeiert wird, werden die voraussichtlich acht Episoden wohl auch ab jenem Tag veröffentlicht werden. Im Wochentakt sollen dann immer eine neue Folge im Streaming-Programm landen.

Falls ihr noch mehr Infos zum Cast haben möchtet, verlinken wir euch in der obigen Box einen passenden Artikel. Dort könnt ihr die vollständige Besetzung nachlesen und wir erklären euch natürlich auch noch einmal, worum es in der magischen Welt von Hogwarts geht. Die meisten von euch kennen sich dort aber vermutlich sowieso besser aus als in ihrem eigenen Heimatort.