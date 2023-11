Eure eigene Stimme in Videospielen? Ein neues Patent von EA soll das ermöglichen

Schreit Isaac Clarke bald mit unserer angsterfüllten Stimme?

In den vergangenen Jahrzehnten sind Spiele immer immersiver geworden. Das hat viele Gründe, die meisten davon dürften aber aufseiten der Technik zu finden sein: Immer bessere Grafik, innovative Steuerungskonzepte und hochwertiger Sound haben unser liebstes Hobby mehrfach auf das nächste Level gehievt.

Steht schon bald die nächste Revolution bevor? Ein eingereichtes Patent von EA lässt darauf schließen, dass sich der Publisher intensiv mit der Frage auseinandersetzt, wie Spieler noch tiefer in eine digitale Welt eintauchen können.

Nanu, der klingt ja wie ich?!

Worum geht's in dem Patent? Wir versuchen, euch die darin beschriebenen Vorgänge möglichst simpel zu erklären. Wenn hier Physiker, Ingenieure und andere Menschen vom Fach mitlesen, dann bitte seid gnädig mit uns, falls wir den ein oder anderen Zusammenhang in euren Augen nicht ganz einwandfrei beschreiben.

EA beschreibt in dem Patent folgendes: Ein computerimplementiertes Verfahren zur Erzeugung von Sprachton in einem Videospiel. Das Verfahren umfasst die Eingabe von Eingabedaten, die einen Sprachinhalt darstellen, in ein Synthesizer-Modul. Von dort aus wird die Spracheingabe konvertiert, um im Spiel schließlich einen festgelegten Charakter mit der Stimme des Spielers sprechen zu lassen.

Auch Texteingaben werden aufgeführt. Diese sollen es ermöglichen, dass ihr die gewünschte Aussage eingebt und die Spielfigur sie dann spricht.

Eine Darstellung aus dem EA-Patent zeigt den Vorgang.

Die Möglichkeiten einer solchen Technologie bei Videospielen wären enorm. Als Isaac Clarke die USG Ishimura zusammenschreien, weil der Nekromorph auf uns zurast? Auf den Battlefield-Maps wie ein Drill-Sergeant irgendwelche Befehle brüllen, um unsere Kumpels zu nerven? In Dragon Age unseren Gefährten sagen, dass sie uns heilen sollen? Ach, ihr merkt schon: Dieses Patent lädt zum Träumen ein.

Wie realistisch ist das? Bedenkt bei diesem ganzen skizzierten Zukunftsszenario, dass Patente oft eingereicht werden, ohne dass eine zeitnahe Umsetzung der darin geschilderten Technologien geplant ist. Es gibt also keine Garantie, dass EA hier wirklich vorhat, uns schon in den kommenden Jahren noch tiefer in die Haut unserer Spielfigur eintauchen zu lassen.

Was haltet ihr denn von der oben genannten Audio-Technologie? Findet ihr den Gedanken reizvoll, dass der Hauptcharakter im Spiel mit eurer Stimme spricht? Würde euch das noch tiefer ins Spiel ziehen? Oder findet ihr die Vorstellung gar gruselig und einfach abschreckend? Wir sind schon gespannt auf eure Meinungen, also schreibt sie gerne in die Kommentare!