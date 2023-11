Mass Effect 5 hat einen neuen Trailer und der verrät spannende Details

Ob Shepard in irgendeiner Form zurückkehrt, ist unbekannt. Aber zumindest gibt's eine neue Figur im Bioware-Fan-Shop.

Frohen (verspäteten) N7-Day an alle Fans von Mass Effect! Traditionell wird der 7. November jedes Jahr zum Anlass genommen, über die Rollenspielreihe zu reden, Fan-Artworks zu veröffentlichen – und darauf zu hoffen, dass sich Entwickler Bioware neue Infos zum nächsten Spiel entlocken lässt. Und tatsächlich haben wir einen neuen Teaser-Trailer und spannende Details zu Mass Effect 5 bekommen!

Das Spiel hat nach wie vor weder einen Titel noch ein bekanntes Release-Datum. Das neue Video schürt mit seinen Anklängen an den legendären Soundtrack aber trotzdem schon mal Vorfreude, schaut es euch am besten gleich selber an. Weiter unten erklären wir, was alles drin steckt:

0:34 Mass Effect 5: Eine mysteriöse Gestalt im neuen Teaser-Trailer

Sequel zu Andromeda: Was noch bekannt geworden ist

Was verrät der Teaser-Trailer? Es wird nicht verraten, wer hinter dem Helm steckt. Aber besonders die Kleidung des oder der Unbekannten ist auffällig: Zwar ist die ikonische N7-Markierung zu sehen, das Symbol der Special Forces der Systems Alliance (sprich, der Menschen). Allerdings haben wir diese Kennzeichnung bisher fast nur auf Rüstungen gesehen, hier klebt sie auf einem eleganten Mantel, der auch aus Cyberpunk 2077 stammen könnte. Ein sehr ungewöhnliches Outfit jedenfalls.

Die Figur befindet sich offenbar in einer Station auf einem Planeten, der ganz kurz durch die offene Tür zu erkennen ist: Grünliches Licht und Sandsturm wirken nicht unbedingt einladend und erklären wohl den Helm – die Atmosphäre ist vermutlich nicht zum Atmen geeignet.

Ist das Liara? Von der Statur her könnte es sich durchaus um die Asari handeln, die fünf Finger würden ebenfalls passen. Allerdings wurde deren Gesicht ja schon in früheren Teasern gezeigt, es ist also keine Überraschung, dass sie im Spiel dabei sein wird – also warum sollte Bioware jetzt ihr Gesicht hinter einem Helm verstecken? Es könnte sich auch um jemand anderen handeln, Mensch oder Asari. Und nein, wir glauben nicht, dass es Shepard ist.

Liara war in der Trilogie erst hundert Jahre alt, was bei Asari fast noch ein Teenager ist.

Was wurde zum Setting enthüllt? Ein weiterer Mini-Teaser wurde auf der EA-Webseite enthüllt. Es handelt sich dabei um folgende Textzeilen:

/////ACCESS CODE: EPSILON

/////ACCESS CODE ACCEPTED

/////SECONDARY ENCRYPTION DETECTED

/////VJBSVU-XXXX-XXXXXXXX

/////ANDROMEDA DISTRESS SIGNAL DETECTED

/////YEAR SENT: [REDACTED]

/////AUDIO TRANSCRIPT: ALTHOUGH THEY SHOULD KNOW BY NOW NOT TO UNDERESTIMATE HUMAN [REDACTED]

Das spannendste Detail ist die Erwähnung eines Notsignals aus der Andromeda-Galaxie. Mass Effect 5 schließt also irgendwie an Mass Effect: Andromeda an, allerdings wurde zensiert, in welchem Jahr. Kanonisch spielt ME: Andromeda gut 600 Jahre nach der Trilogie.

Epsilon ist der fünfte Buchstabe im griechischen Alphabet und dürfte darauf verweisen, dass es sich um das fünfte Spiel der Reihe handelt. Möglicherweise versteckt sich auch ein Hinweis auf den Titel im Code, bisher wurde aber noch nichts weiter geknackt.

Was haltet ihr von den neuen Teasern zu Mass Effect? Freut ihr euch, dass die Ereignisse von Andromeda in irgendeiner Form aufgegriffen werden oder wäre euch lieber, das Spin-Off wäre nicht Teil des offiziellen Kanons? Hofft ihr auf eine Rückkehr von Shepard oder würde das für euch das Ende der Trilogie schwächen? Teilt auch gern eure Spekulationen zum Code mit uns!