Die Sims 5 wird kostenlos: EA bestätigt Free2Play und erklärt Verkaufsmodell

Zumindest das Grundspiel von Die Sims 5 wird kostenlos spielbar sein.

Noch immer lautet der Projektname zwar offiziell Project Rene , doch wir sprechen der Einfachheit halber einfach direkt von Die Sims 5. Und heute gibt es große Neuigkeiten zum kommenden Teil der populären Lebenssimulation.

Denn Die Sims 5 wird tatsächlich Free2Play! Das hat EA nun offiziell bestätigt. Wir haben alle Infos zur großen Ankündigung für euch parat, also stellt noch fix sicher, dass sich all eure Balken im grünen Bereich befinden, und dann geht's los!

Alle Infos zur Free2Play-Version von Die Sims 5

Woher stammt diese Info? Publisher EA selbst hat die Preisbombe platzen lassen und zwar im Rahmen der jüngsten Ausgabe des Community-Updates Behind The Sims , die ihr euch hier anschauen könnt:

Was bedeutet das? Das Grundspiel dürft ihr demnach kostenlos spielen, ohne dafür Geld auf die Theke legen zu müssen. Dieses Vorgehen ist ideal für all jene, die erst einmal in Ruhe reinschnuppern wollen, bevor sie etwas ausgeben.

Werden alle Inhalte kostenlos sein? Wer Die Sims kennt, der weiß, dass dieses Spiel zum Release in der Grundfassung nur etwa 0,001 Prozent so groß sein dürfte wie ein paar Jahre später. Der Grund dafür: viele, viele DLCs. Und die wird es laut EA auch bei Die Sims 5 wieder geben.

Laut Lyndsay Pearson, VP of Franchise Creative, wolle man aber den Mix etwas ändern . Denkbar wäre es zum Beispiel, dass auch das kostenlose Grundspiel von Zeit zu Zeit neue Inhalte spendiert bekommt, nicht nur DLC-Käufer. Aber noch wissen wir nichts Genaueres.

Was ist mit Die Sims 4? Der derzeit noch aktuelle Serienteil ist erst im vergangenen Oktober Free2Play geworden und wird mit dem Launch des Nachfolgers auch noch nicht eingestampft. Stattdessen sollen beide Teile noch eine Weile parallel existieren.

Was wurde noch Spannendes enthüllt? Im obigen Stream wird auch verraten, dass wir in Die Sims 5 tatsächlich auf die guten, alten Energiebalken verzichten müssen, die das Wohlbefinden unserer Sims angezeigt haben. An ihre Stelle wird also ein anderes System treten. Welches genau, ist noch nicht bekannt.

Was sagt ihr zur Free2Play-Variante von Die Sims 5? Freut ihr euch darüber? Ist die Lebenssimulation dadurch gerade erst auf eurem Radar aufgetaucht, weil ihr ansonsten nicht damit geliebäugelt hättet? Oder hättet ihr euch lieber eine klassische Bezahlversion gewünscht? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!