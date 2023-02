Europa Universalis III Complete gratis bei GameStar Plus – Stretegiere, strategiere

In Europa Universalis III geht es um nichts geringeres, als die Machtstellung des Landes eurer Wahl im Europa des Mittelalters. Ihr beginnt euren Aufstieg zur Macht in einem beliebigen Jahr zwischen 1453 und 1820 und spielt ab da die Geschichte nach.

Neben Ländern wie Frankreich und England stehen euch auch kleine Stadtstaaten wie Hamburg und Venedig als Heimat zur Wahl. Je nachdem wie ihr euch entschieden habt, müsst ihr eure bisherigen Strategien anpassen, oder völlig neu denken. Während große Länder mit ihrer militärischen Stärke einschüchtern und erobern, könnt ihr als kleiner Stadtstaat nur mit diplomatischem Geschick und starken Bündnissen euren Fortbestand sichern.

Um im diplomatischen Minenfeld sicher agieren zu können gibt euch das Spiel viele Werkzeuge zur Hand. Umschmeichelt die Fürsten benachbarter Ländereien mit attraktiven Handelsvereinbarungen, schließt Bündnisse gegen einen gemeinsamen Feind oder verschickt Beleidigungen und erklärt ihnen den Krieg. Wie ihr vorgeht ist euch überlassen.

Krieg wird sowohl auf Land, als auch auf See geführt. Fußtruppen, Kavallerie und Artillerie sorgen für die Befestigung eurer Grenzen an Land. Auf See befehligt ihr von der Kogge über Transporter bis hin zu großen Kriegsschiffen eine Vielzahl unterschiedlicher Streitkräfte.

Diese dienen auch zur Unterstützung und dem Schutz eurer Kolonisten vor Piraten. Vollgepackt mit allem, was eine neue Kolonie auf einem fremden Kontinent zum gedeihen braucht, wären sie sonst ein gefundenes Fressen für jeden Säbel-schwingenden Freibeuter.

Die Complete Edition enthält neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen »In Nomine« und »Napoleon`s Ambition«. Diese beinhalten neue Missionen, neue Einheiten, hunderte neue historische Ereignisse, ein verbessertes Handelssystem und, und, und. Bei so viel Inhalt könnt ihr hunderte Stunden in Europa Universalis III verbringen und habt wahrscheinlich immer noch nicht alles gesehen.

