Heute startet ein neuer Action-Blockbuster auf Netflix und dafür prügelt Chris Hemsworth auf rohe Steaks ein

»Our Battle will be legendary!« Bildquelle: Netflix

Am 16. Juni 2023 startet mit Tyler Rake: Extraction 2 der neueste Actionfilm mit Chris Hemsworth auf Netflix und dafür hat sich Netflix etwas … Besonderes einfallen lassen. Euch ist Action-ASMR kein Begriff? Dann hilft euch der folgende Videoclip weiter.

Chris Hemsworth beats his meat

Auf Instagram teilte der Thor-Darsteller ein Video, in dem er auf Steaks einprügelt, Selleri zerreißt, Melonen absticht und dabei genussvoll ins Mikrofon säuselt. Das hat aber nicht nur den Sinn, seine Zuschauerinnen und Zuschauer unruhig auf dem Stuhl herumrutschen zu lassen und ins Schwitzen zu bringen.

Der Clip soll zeigen, wie die Soundeffekte für einen Film wie Tyler Rake: Extraction 2 zustande kommen. Denn leider klingt das reale Leben nicht so spektakulär, wie es gerne mal in Actionfilmen dargestellt wird: Bekommt ihr eine gepfeffert, macht das keinen so saftigen Schmatzer, wie wenn Chris Hemsworth rohes Fleisch mit seinen Fäusten bearbeitet. Enttäuschend, ich weiß.

Schaut euch aber den etwas kuriosen Promo-Clip zu Extraction 2 am besten einfach mal selbst an:

Na wenn das uns mal nicht die unangenehme Aufzugfahrt mit Arnold Schwarzenegger und Chris Hemsworth vergessen lässt ...

Um was geht es eigentlich in Extraction 2?

Rudimentäre Story, starke Action: Tyler Rake: Extraction 2 ist (wenig überraschend) die direkte Fortsetzung zum ersten Extraction-Film, die beide exklusiv auf Netflix laufen. Dabei schlüpft Chris Hemsworth in die Rolle des knallharten Titelhelden, der in beiden Filmen eine Zielperson aus einer misslichen Lage befreien muss.

Von einem Stuntman und den Avengers-Regisseuren: Dabei bekommt es Rake mit Unmengen an Widersachern tun, mit denen er sich prügelt, Feuergefechte, Messerkämpfe und so weiter liefert. Beide Extraction-Filme wurden von Regisseur und Stuntman Sam Hargrave in Szene gesetzt und den Russo-Brüdern (Avengers: Infinity War, Endgame) produziert.

Wie gut ist Extraction 2?

Ein bisschen Videospiel-Ästhetik: Die Expertise und das Handwerk von Sam Hargrave ist in Extraction klar und deutlich zu erkennen, bestechen beide Extraction-Filme durch aufwendige Stunts, während die Kamera das Geschehen ohne wildes Schnittgewitter einfängt. Extraction wird deswegen auch gerne mal mit einer Videospiel-Cutscene verglichen.

Das sagen Kritiker und Fans: Für die Action, Stunts und Effekte gibt es von Kritikern auch das meiste Lob, allerdings lassen demnach die Story und Entwicklung der Charaktere zu wünschen übrig. Bei Metacritic kommt Extraction 2 deswegen nur auf einen Durchschnittswert von 55 Punkten, bei RottenTomatoes sieht es mit 78 Prozent aber schon wieder anders aus. Zuschauer spendieren da sogar stolze 86 Punkte.

Macht euch selbst ein Bild: Ab heute, dem 16. Juni 2023, könnt ihr euch selbst ein Bild von Tyler Rake: Extraction 2 machen. Den offiziellen Trailer zum Netflix-Film findet ihr wie folgt:

2:40 Tyler Rake: Extraction 2 - Chris Hemsworth kehrt als abgebrühter Söldner zu Netflix zurück

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den neuen Actionfilm mit Chris Hemsworth? Wie gut hat euch der erste Teil gefallen? Interessieren euch Filme wie John Wick, Atomic Blonde und Extraction überhaupt oder lassen sie euch völlig kalt? Auf welchen neuen Actionfilm freut ihr euch besonders? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!