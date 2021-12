F1 2016 gratis bei GameStar Plus: Die Spitze des Motorsports

Ein riesen Sprung: Bei Sport-Spielen, die jedes Jahr einen neuen Ableger spendiert bekommen, ist der Unterschied zum Vorgänger oft gering. Als F1 2016 erschien war das exakte Gegenteil der Fall. Denn im Vergleich zum (relativ) missratenen Vorgänger wurden nicht nur viele Neuerungen implementiert, sondern das komplette Spiel in nahezu allen Bereichen verbessert.

41 1 Mehr zum Thema F1 2016 im Test - Was für ein Comeback!

Gut, aber für Profis: Bevor wir weiter auf das Spiel eingehen: Wenn ihr mit der Formel 1 oder realistischen Rennsimulationen nichts anfangen könnt, werdet ihr mit F1 2016 keinen Spaß haben, auch wenn es wirklich gut ist. Denn das Spiel richtet sich eindeutig an Fans und Kenner des Sports. Die Einstiegskurve ist hoch, denn die Rennen fordern euch alles ab. Wenn ihr aber schon ein Lenkrad zu Hause stehen habt und die Piste eure Heimat ist, werdet ihr unzählige Stunden lang Spaß haben.

Coole Karriere: Das größte Highlight ist definitiv der umfangreiche Karrieremodus. In diesem tuckert ihr nicht nur von einem Rennen zum nächsten, sondern könnt euren Boliden umfangreich modifizieren. Auch abseits der Strecke passiert einiges, so redet ihr etwa in einer Bar mit eurem Team und plant Anpassungen an eurem Wagen. Je nachdem wie "echt" das Erlebnis sein soll, könnt ihr an Trainings-Sessions teilnehmen und entscheiden, ob die Rennen über die volle Länge gehen oder für das Spiel etwas eingekürzt werden.

Natürlich gibt es auch abseits der Karriere Spielmodi, von Time-Trials zu Turnieren, in denen ihr als euer Lieblings-Fahrer (von 2016) Pokale gewinnen könnt, ist einiges geboten. Insgesamt ist dieser Ableger eine runde Sache geworden, sowohl auf technischer, als auch spielerischer Ebene.

Wir möchten euch bitten, hier keine Keys in die Kommentare zu posten. Denn diese können dann von jedem unbekannten Besucher abgegriffen werden und landen am Ende auf zwielichtigen Reseller-Seiten & Co. Wenn ihr einen Key vergeben wollt, dann weist gerne per Kommentar darauf hin und macht das über die PN-Funktion.



Auch bitten wir euch, hier nicht in den Kommentaren nach Keys zu fragen. Wenn ihr die Vollversion wollt, dann unterstützt uns doch bitte, indem ihr GameStar Plus beitretet.



Vielen Dank für eure Unterstützung!

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31.12. abholen und diesen bis einschließlich 03. Januar für F1 2016 bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren F1 2016 in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!