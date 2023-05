Minecraft New Vegas: Fans verleihen dem besten Fallout einen neuen Twist

Kaum zu glauben, aber das unserer Meinung nach beste Fallout ist bereits 13 Jahre alt und wir hätten so langsam gerne mehr davon. Eine Gruppe von Moddern sieht das vermutlich ähnlich und hat Fallout New Vegas, mithilfe des allzeit beliebten Klotz-Baukastens Minecraft, neuen Wind eingehaucht.

Was ist Minecraft New Vegas?

Bei dem Projekt Minecraft New Vegas handelt es sich um eine Minecraft-Mod, bei der Fans die Welt von Fallout New Vegas so detailgetreu wie möglich in Minecraft nachgebaut haben. Zusätzlich wurden Gegenstände wie Waffen und Ausrüstungen, aber auch Lebewesen wie Geckos und menschliche Gegner hinzugefügt, die einem ans Leder wollen.

Selbst die Innenräume von Gebäuden wurden ausgearbeitet. Selbstverständlich dürfen auch ein Level-System und die Skill-Verteilung nicht fehlen.

Der Trailer von Minecraft New Vegas zeigt einige Kämpfe, Erkundungen, Crafting und das Skill-Menü. Aber seht am besten selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Viele Texturen sehen aus, als wären sie direkt aus Fallout New Vegas übernommen worden. Trotzdem bekommt die Mod durch den Voxel-Minecraft-Look einen ganz neuen Charme. Ein ähnliches Gefühl hat bereits die Ego-Shooter-Mod von Fallout 2 erzeugt. Die Soundeffekte und die Musik sind teilweise sogar wirklich direkt aus dem Original übernommen worden. Da diese zu großen Teilen für die Fallout-typische Atmosphäre verantwortlich sind, ist das ein deutliches Plus für die Modifikation.

Falls ihr auch nicht genug vom gnadenlosen Ödland bekommen könnt, findet ihr hier noch weitere interessante Beiträge zu Fallout:

Was haltet ihr von der Minecraft New Vegas? Ist New Vegas auch euer liebster Teil der Fallout-Serie? Welche Spiele würdet ihr gerne in Minecraft erleben? Gibt es noch andere Titel, die ihr gerne mit Fallout verbinden würdet? Kennt ihr noch andere interessante Mods für Minecraft oder Fallout? Dann schreibt’s in die Kommentare!